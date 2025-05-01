Враг активен на трех направлениях: Генштаб отчитался о ситуации на фронте
На фронте с начала суток 1 мая произошло 93 боевых столкновения. Российские оккупанты активно штурмуют на Покровском, Курском и Лиманском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
На Харьковском направлении Силы обороны отражают две вражеские атаки вблизи Волчанска и в сторону Нововасильевки.
На Купянском направлении враг пять раз атаковал в районах населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Новая Кругляковка и Загрызово.
На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 17 атак на позиции украинцев в районах Надежды, Ямполовки, Колодязов и в сторону Грековки и Зеленой Долины, семь боев продолжаются. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.
На Северском направлении враг атаковал в сторону Верхнекаменского и Серебрянки. Всего с начала суток произошло одно боестолкновение.
На Краматорском направлении враг штурмовал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Часов Яр, Новомарково и в сторону Белой Горы. Наши защитники остановили два наступательных действия противника, сейчас продолжается еще три боестолкновения.
На Торецком направлении с начала суток произошло три боестолкновения в районах населенных пунктов Щербиновка, Дружба и в сторону Дилиевки.
На Покровском направлении российские захватчики совершили 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Александрополь, Малиновка, Лисовка, Даченское, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Надеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка, а также в сторону Миролюбовки и Алексеевки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 20 атак противника, шесть боестолкновений продолжаются. Авиационные удары управляемыми бомбами враг нанес по населенному пункту Покровск.
На Новопавловском направлении произошло шесть вражеских атак в районах Привольного и Свободного Поля, два боестолкновения продолжаются до сих пор. В то же время противник нанес авиационные удары по Новополю, Розовке, Святопетровке и Зеленому.
На Гуляйпольском направлении авиаударам подверглось Железнодорожное.
Четыре вражеские атаки успешно остановили Силы обороны на Ореховском направлении - захватчики пытались продвинуться вперед вблизи Лобкового, Каменского и Степного. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка.
На Приднепровском направлении захватчики нанесли авиационные удары по Херсону и Тягинке
На Курском направлении сегодня произошло 21 боестолкновение, в том числе пять из них продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 18 КАБов, осуществил 116 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 953 тысяч военных.
В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1230 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 3 танка, 11 боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, 112 дронов и другую технику врага.
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