Враг активен на нескольких направлениях фронта: Генштаб обновил карты боев

За прошедшие сутки, 14 декабря, на фронте произошло 158 боевых столкновений. Враг атакует на нескольких направлениях, больше всего - на Покровском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 66 авиационных ударов, применив пять ракет и сбросив 166 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4286 обстрелов, из них 133 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6447 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Барановка Харьковской области; Великомихайловка Днепропетровской области; Гуляйполе, Придорожное, Новобойковское Запорожской области; Одрадокаменка Херсонской области.
За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, пять пунктов управления, шесть артиллерийских средств и один другой важный объект российских захватчиков.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение. Враг нанес три авиационных удара, сбросив шесть управляемых бомб, совершил 152 обстрела, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло 11 боевых столкновений вблизи Синельниково, Прилепки, Волчанска и в сторону Колодязного.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Песчаного.
На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоегоровка, Колодязи, Новоселовка, Среднее и Заречное.
На Славянском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили семь вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Серебрянки и Переездного.
На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе Часового Яра.
На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки вблизи Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Иванополье, Яблоновки и в сторону Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.
На Александровском направлении Силы обороны отбили 17 атак вблизи населенных пунктов Александроград, Новоселовка, Сосновка, Вербово, Красногорское, Привольное, Злагода и Рыбное.
На Гуляйпольском направлении враг совершил 13 штурмовых действий, украинские защитники отбили атаки в районах Сладкого, Гуляйполя и в сторону Варваровки.
На Ореховском направлении противник наступал один раз: в сторону Приморского.
На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг совершил одну неудачную попытку приблизиться к нашим позициям в районе Антоновского моста.
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 189 470 военных.
В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 980 человек.
Также враг потерял два танка, 10 боевых бронированных машин, 64 артиллерийских системы, три реактивные системы залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 653 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, единицу специальной и 207 единиц автомобильной техники.