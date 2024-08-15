RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Враг активизировался под Крынками, украинские бойцы перемещаются из-за пожаров, - ОСУВ "Таврия"

Фото: ситуация на Хероснском направлении (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Российские оккупанты активизировались в Херсонской области на левом берегу Днепра. Украинским военным приходится перемещаться из-за пожаров, вызванных обстрелами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире национального телемарафона.

Как отметил Лиховой, за прошедшие сутки на плацдарме на левом берегу Днепра в Херсонской области, севернее села Крынки, где украинские подразделения переместились на новые позиции, было отбито сразу семь атак.

"При этом, если враг в такую погоду, как сейчас, наносит артиллерийское поражение, особенно с артиллерии калибра 152 миллиметра, а также сбрасывает с БпЛА боеприпасы с зажигательными веществами, как вчера в районе этих позиций, севернее Кринок, там возникают пожары и очень сложно" удержать эти позиции", – сказал Лиховой, отметив необходимость украинских защитников перемещаться в таких условиях.

В то же время представитель добавил, что в целом враг не менял своей тактики, к тому же признаков формирования ударных сил для российского наступления обнаружено не было.

 

Ситуация в Херсонской области

Напомним, по данным карт ISW 12 и 13 августа на восточном (левом) берегу Херсонской области продолжались позиционные боевые действия, в том числе на островах в дельте Днепра.

Из-за боевых действий, проходящих на Херсонском направлении, сам регион регулярно обстреливают российские оккупанты, уничтожая многие объекты гражданской и критической инфраструктуры и убивая мирное местное население.

Так, вчера, 14 августа, российские террористы сбросили взрывчатку с дрона на команду местной пожарной охраны в селе Станислав Херсонской области.

Кроме того, кафиры убили двух волонтеров, которые раздавали местным людям воду.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойна России против Украины