Враг активизировался под Крынками, украинские бойцы перемещаются из-за пожаров, - ОСУВ "Таврия"

Российские оккупанты активизировались в Херсонской области на левом берегу Днепра. Украинским военным приходится перемещаться из-за пожаров, вызванных обстрелами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире национального телемарафона.
Как отметил Лиховой, за прошедшие сутки на плацдарме на левом берегу Днепра в Херсонской области, севернее села Крынки, где украинские подразделения переместились на новые позиции, было отбито сразу семь атак.
"При этом, если враг в такую погоду, как сейчас, наносит артиллерийское поражение, особенно с артиллерии калибра 152 миллиметра, а также сбрасывает с БпЛА боеприпасы с зажигательными веществами, как вчера в районе этих позиций, севернее Кринок, там возникают пожары и очень сложно" удержать эти позиции", – сказал Лиховой, отметив необходимость украинских защитников перемещаться в таких условиях.
В то же время представитель добавил, что в целом враг не менял своей тактики, к тому же признаков формирования ударных сил для российского наступления обнаружено не было.
Напомним, по данным карт ISW 12 и 13 августа на восточном (левом) берегу Херсонской области продолжались позиционные боевые действия, в том числе на островах в дельте Днепра.
Из-за боевых действий, проходящих на Херсонском направлении, сам регион регулярно обстреливают российские оккупанты, уничтожая многие объекты гражданской и критической инфраструктуры и убивая мирное местное население.
Так, вчера, 14 августа, российские террористы сбросили взрывчатку с дрона на команду местной пожарной охраны в селе Станислав Херсонской области.
Кроме того, кафиры убили двух волонтеров, которые раздавали местным людям воду.
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