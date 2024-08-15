Враг активизировался под Крынками, украинские бойцы перемещаются из-за пожаров, - ОСУВ "Таврия"

Как отметил Лиховой, за прошедшие сутки на плацдарме на левом берегу Днепра в Херсонской области, севернее села Крынки, где украинские подразделения переместились на новые позиции, было отбито сразу семь атак.

"При этом, если враг в такую погоду, как сейчас, наносит артиллерийское поражение, особенно с артиллерии калибра 152 миллиметра, а также сбрасывает с БпЛА боеприпасы с зажигательными веществами, как вчера в районе этих позиций, севернее Кринок, там возникают пожары и очень сложно" удержать эти позиции", – сказал Лиховой, отметив необходимость украинских защитников перемещаться в таких условиях.

В то же время представитель добавил, что в целом враг не менял своей тактики, к тому же признаков формирования ударных сил для российского наступления обнаружено не было.