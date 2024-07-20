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Россияне готовят еще одну попытку наступления в Харьковской области, - 3 ОШБр

Харьковская область, Суббота 20 июля 2024 17:13
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Россияне готовят еще одну попытку наступления в Харьковской области, - 3 ОШБр Фото: россияне готовят еще одну попытку наступления (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На линии соприкосновения российские оккупанты забиты в блиндажи, ведь бойцы 3 ОШБр не дают им развернуться. В то же время оккупанты не прекращают искать уязвимые места в нашей защите.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командира подразделения "Терра" 3 ОШБр Николая Волохова в эфире телемарафона.

Командир подразделения отметил, что враг в Харьковской области продолжает быть активным.

"Ну как с одной стороны он активен, с другой немножечко забит так скажем в землю, забит в блиндажи, потому что мы здесь не даем ему развернуться, поражаем его технику, поражаем броню, танки артиллерию, и они здесь дышат не так свободно, как было до того, как мы сюда приехали", - заявил Волохов.

Однако он отметил, что враг не слаб, он продолжает давить, он продолжает штурмовать украинские позиции и ищет какие-то слабые места. Волохов отметил, что сейчас россияне слабых мест не находят, более того бойцы 3 ОШБр иногда даже могут применять маневры контратаки для того, чтобы все-таки играть не по правилам оккупанта.

"В целом ситуация остается сложной и напряженной. Мы имеем информацию, что враг концентрирует силы и, сложно сказать когда, но будет еще одна попытка двигаться вперед, потому что техника и войска концентрируются, а это значит что они будут реализованы, где и как покажет время", - подчеркнул командир подразделения.

Потери врага на фронте

Напомним, украинские военные ежедневно обезвреживают личный состав и технику врага. В частности, за последние сутки россияне потеряли на войне в Украине почти тысячу солдат.

В то же время вчера, 19 июля, Силы обороны уничтожили вражеский самолет Су-25 на Покровском направлении в Донецкой области.

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