ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Підписано закон про референдум: що заборонено виносити на голосування

Новость на русском → Київ, Четвер 08 квітня 2021 17:53
Підписано закон про референдум: що заборонено виносити на голосування Фото: президент підписав закон про референдум (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У четвер, 8 квітня, президент Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум. У документі міститься перелік питань, які не можна виносити на референдум.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Згідно з законом, всеукраїнський референдум, залежно від питання, може призначатися: президентом, Верховною радою або президентом за народною ініціативою.

На всеукраїнський референдум забороняється виносити питання, які:

  • суперечать положенням Конституції;
  • суперечать загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права;
  • стосуються скасування чи обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина;
  • спрямовані на ліквідацію незалежності України;
  • спрямовані на порушення державного суверенітету та територіальної цілісності України;
  • створюють загрозу національній безпеці України.

Також на всеукраїнський референдум не можна виносити питання щодо податків, бюджету, амністії та питання, які перебувають у віданні органів правопорядку, прокуратури чи суду.

Нагадаємо, в Україні також хочуть дозволити проведення місцевих референдумів. Законопроект про місцевий референдум зареєстрували у парламенті наприкінці березня.

Запровадити місцеві референдуми в Україні запропонував президент Володимир Зеленський. Він доручив парламенту ухвалити відповідний закон.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський референдум Закон
NEWS
Регіони локдауна. Як посилюють карантин в областях України
Регіони локдауна. Як посилюють карантин в областях України
DAILY
Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну