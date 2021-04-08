Підписано закон про референдум: що заборонено виносити на голосування
У четвер, 8 квітня, президент Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум. У документі міститься перелік питань, які не можна виносити на референдум.
Згідно з законом, всеукраїнський референдум, залежно від питання, може призначатися: президентом, Верховною радою або президентом за народною ініціативою.
На всеукраїнський референдум забороняється виносити питання, які:
- суперечать положенням Конституції;
- суперечать загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права;
- стосуються скасування чи обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина;
- спрямовані на ліквідацію незалежності України;
- спрямовані на порушення державного суверенітету та територіальної цілісності України;
- створюють загрозу національній безпеці України.
Також на всеукраїнський референдум не можна виносити питання щодо податків, бюджету, амністії та питання, які перебувають у віданні органів правопорядку, прокуратури чи суду.
Нагадаємо, в Україні також хочуть дозволити проведення місцевих референдумів. Законопроект про місцевий референдум зареєстрували у парламенті наприкінці березня.
Запровадити місцеві референдуми в Україні запропонував президент Володимир Зеленський. Він доручив парламенту ухвалити відповідний закон.