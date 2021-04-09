«Вся власть Совету!». Сьогодні о 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

- Чи має РНБО повноваження одразу на закриття телеканалів, введення санкцій проти українців, боротьбу з контрабандою та арешт майна навіть без рішення суду?

- Що буде з тими, кого Президент назвав головними контрабандистами країни?

- Скільки державний бюджет втрачає через контрабанду?

- Референдуми в Україні: чи зможуть українці легалізувати марихуану, дозволити подвійне громадянство або ухвалити рішення щодо вступу до НАТО?

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, член РНБО України;

Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);

Тимофій Милованов, позаштатний радник керівника Офісу Президента, президент Київської школи економіки;

Руслан Стефанчук, перший заступник Голови Верховної Ради України;

Олександр Корнієнко, голова партії «Слуга Народу»;

Юлія Тимошенко, лідер партії ВО «Батьківщина»;

Олексій Гончаренко, народний депутат, «Європейська Солідарність», член Комітету ВР України з питань бюджету;

Олександр Данилюк, секретар РНБО (травень–жовтень 2019), міністр фінансів України (2016-2018);

Максим Нефьодов, голова Державної митної служби (2019-2020);

Віктор Трепак, перший заступник голови СБУ (2015-2016), начальник ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ (2015–2016);

Орест Фірманюк, бізнесмен у сфері міжнародної логістики (Стамбул, Туреччина).

Вони говорять, а вирішує народ.