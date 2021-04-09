«Вся власть Совету!». Сьогодні о 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера
- Чи має РНБО повноваження одразу на закриття телеканалів, введення санкцій проти українців, боротьбу з контрабандою та арешт майна навіть без рішення суду?
- Що буде з тими, кого Президент назвав головними контрабандистами країни?
- Скільки державний бюджет втрачає через контрабанду?
- Референдуми в Україні: чи зможуть українці легалізувати марихуану, дозволити подвійне громадянство або ухвалити рішення щодо вступу до НАТО?
Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, член РНБО України;
Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);
Тимофій Милованов, позаштатний радник керівника Офісу Президента, президент Київської школи економіки;
Руслан Стефанчук, перший заступник Голови Верховної Ради України;
Олександр Корнієнко, голова партії «Слуга Народу»;
Юлія Тимошенко, лідер партії ВО «Батьківщина»;
Олексій Гончаренко, народний депутат, «Європейська Солідарність», член Комітету ВР України з питань бюджету;
Олександр Данилюк, секретар РНБО (травень–жовтень 2019), міністр фінансів України (2016-2018);
Максим Нефьодов, голова Державної митної служби (2019-2020);
Віктор Трепак, перший заступник голови СБУ (2015-2016), начальник ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ (2015–2016);
Орест Фірманюк, бізнесмен у сфері міжнародної логістики (Стамбул, Туреччина).
Вони говорять, а вирішує народ.