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Євросоюз може виділити Україні військову допомогу в розмірі 500 млн євро, - ЗМІ

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Брюссель, Середа 13 липня 2022 03:31
Євросоюз може виділити Україні військову допомогу в розмірі 500 млн євро, - ЗМІ Фото: Євросоюз може виділити Україні 500 млн євро військової допомоги (flickr.com/libereurope)
Автор: Константин Широкун

Європейський Союз вивчає можливість надання Україні чергового траншу військової допомоги в розмірі 500 мільйонів євро.

Про це заявив генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій Стефано Санніно, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українську правду".

"З початку вторгнення Ми надали два мільярди євро військової допомоги Україні через Європейський фонд забезпечення миру, зокрема, першу в історії можливість надання летальної зброї. І ми обговорюємо виділення п'ятого траншу в розмірі 500 мільйонів євро", – заявив Санніно.

Він також зазначив, що Євросоюз залишається сильним і згуртованим перед обличчям російської агресії і готовий координувати надану Україні військову допомогу в рамках формату "Рамштайн".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз остаточно погодив виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги на 1 млрд євро. Україна повинна отримати ці гроші до кінця липня.

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