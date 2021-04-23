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Силовики прийшли в бізнес-центр, де знаходиться офіс Коломойського

Новость на русском → Києва, П'ятниця 23 квітня 2021 00:59
Силовики прийшли в бізнес-центр, де знаходиться офіс Коломойського Фото: бізнесмен Ігор Коломойський (kiev.ua)
Автор: Артур Родивилов

Співробітники СБУ прийшли в бізнес-центр, де знаходиться офіс Ігоря Коломойського в Києві. Бізнесмен повідомив, що не отримував повідомлень від правоохоронців.

Про це повідомляє у Facebook журналіст Михайло Ткач.

Коломойський у коментарі заявив, що причин можливих обшуків не знає.

Силовики прийшли в бізнес-центр, де знаходиться офіс Коломойського

"Знаходиться в Дніпрі. Офіційного офісу в БЦ "Міленіум" немає. Дивиться кіно", - написав Ткач.

Силовики прийшли в бізнес-центр, де знаходиться офіс Коломойського

Нагадаємо, Господарський суд Києва 13 квітня оголосив перерву в розгляді позову екс-власників Приватбанку Ігоря Коломойського і компанії Triantal Investments про повернення їм акцій банку. Розгляд справи продовжиться 25 травня 2021 року.

9 квітня САП втретє закрила справу " Роттердам+". Вперше справу було закрито 27 серпня 2020 року. Тоді це рішення підтвердив офіс генерального прокурора і Вищий антикорупційний суд.

Восени 2020 року за позовом Нікопольського заводу феросплавів олігарха Ігоря Коломойського справу було на час відновлено. Через кілька місяців воно було повторно закрито, оскільки жодних ознак порушення закону так і не було встановлено.

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