Питання ПриватБанку на переговорах з МВФ не стоїть, - глава НБУ

Фото: Яків Смолій (РБК-Україна)

Українська делегація проводить зустріч з МВФ у Вашингтоні

Міжнародний валютний фонд (МВФ) не обговорює питання "ПриватБанку" з Національним банком України (НБУ) під час переговорів з українською делегацією у Вашингтоні. Про це заявив голова НБУ Яків Смолій в інтерв'ю "Голос Америки".

За словами Смолія, чинне законодавство України не передбачає повернення банку колишнім акціонерам.

"Питання "Приватбанку" на переговорах не варто. Він взагалі потребує вирішення, адже в 2016 році націоналізація була проведена відповідно до закону і сьогодні чинне законодавство не передбачає повернення колишнім акціонерам банку. Національний банк, Кабінет Міністрів роблять все для того, щоб зберегти "ПриватБанк" в тому стані, в якому він знаходиться зараз. Він докапіталізований, працює, обслуговує половину населення України та рішення суду, яке було прийнято в квітні місяці, оскаржив Національний банк в апеляційній інстанції. Ми чекаємо засідання суду, щоб робити наступні кроки", - заявив Смолій.

Також глава НБУ зазначив, що рішення Апеляційного суду в Лондоні дає можливість "ПриватБанку" судитися з колишніми власниками Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбоввым.

"Рішення, прийняте в Лондоні, дозволяє банку самому судитися з колишніми власниками, спираючись на англійське право, використовувати рішення англійських судів для відстоювання своїх інтересів, для повернення активів", - сказав Смолій.

Нагадаємо, українська делегація разом з представниками НБУ проводить у Вашингтоні переговори з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями. У МВФ очікують, що уряд України розвалить олігархічну систему.