Питання контролю поштового імпорту залишається на порядку денному, - в.о. начальника Київської міської митниці

Фото: Сергій Тупальський (Ділова столиця)

Тупальский прокоментував ухвалення законопроекту №9260

Прийняття законопроекту №9260, який змінює правила отримання посилок з-за кордону для громадян України, не знімає питання контролю поштового імпорту з порядку денного. Таку думку в інтерв'ю ЗМІ висловив в. о. начальника відомства Сергій Тупальський.

За його словами, в разі прийняття та набрання чинності даного законопроекту фізичні особи зможуть безмитно ввозити посилки вартістю до 100 євро, а юридичні особи та фізичні особи – підприємці – до 150 євро.

"Разом з тим, в ньому містяться ряд інших важливих положень, які стосуються даного питання. Наприклад, поштові оператори все ж зізнаються податковими агентами. Тобто вони повинні будуть нараховувати та сплачувати податки з посилок", - сказав Тупальський.

Тому питання контролю поштового імпорту з порядку дня ухвалення законопроекту №9260 не знімає, підкреслив він.

Тупальский зазначив, що Україна не єдина країна, яка зіткнулася з "галопуючим" розвитком транскордонної інтернет-торгівлі, яка змінює класичну модель міжнародного ланцюга поставок і призводить до виникнення схем мінімізації митних платежів і податків.

"Це питання постійно перебуває на порядку денному Всесвітньої митної організації", - зазначив він.

Голова Київської міської митниці навів дані, згідно з якими щорічно кількість міжнародних поштових та експрес-відправлень в Україну збільшується на 20%-30%.

"У 2017 році митний пост "Спеціалізований", який обробляє міжнародні поштові та експрес-відправлення, оформив в цілому трохи менше 23,7 мільйонів посилок. В цьому році, станом на кінець жовтня – вже 30 мільйонів посилок. Проте ми не в змозі підтримувати такі ж темпи зростання для технічного і кадрового забезпечення відповідних митних підрозділів, які демонструє транскордонна інтернет-торгівля", - сказав він, додавши, що в питанні контролю поштового імпорту мова повинна йти про зміну підходів в сторону аналітики та управління ризиками.

Нагадаємо, 8 листопада депутати Верховної ради підтримали у першому читанні проект закону №9260, який змінює правила отримання посилок з-за кордону. Законопроект передбачає зниження граничної вартості посилки, яку можна ввезти без оплати мита, зі 150 до 100 євро з 1 червня 2019 року.

Навесні 2018 року ДФС почала розробку програмного продукту, за допомогою якого міг би здійснюватися контроль міжнародних поштових та експрес-відправлень.

Восени стало відомо, що поштові оператори, у тому числі "Укрпошта", не готові до впровадження контролю за посилками. Зокрема, "Укрпошта" заявила, що з 1 січня через це може зупинитися весь поштовий імпорт.