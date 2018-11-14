Вопрос контроля почтового импорта остается на повестке дня, - и.о. начальника Киевской городской таможни

Фото: Сергей Тупальский (Деловая столица)

Тупальский прокомментировал принятие законопроекта №9260

Принятие законопроекта №9260, который меняет правила получения посылок из-за рубежа для граждан Украины, не снимает вопрос контроля почтового импорта с повестки дня. Такое мнение в интервью СМИ высказал и.о. начальника ведомства Сергей Тупальский.

По его словам, в случае принятия и вступления в силу данного законопроекта физические лица смогут беспошлинно ввозить посылки стоимостью до 100 евро, а юрлица и физические лица – предприниматели – до 150 евро.

"Вместе с тем, в нем содержатся ряд других важных положений, которые касаются данного вопроса. Например, почтовые операторы все же признаются налоговыми агентами. Т.е. они должны будут начислять и уплачивать налоги с посылок", - сказал Тупальский.

Поэтому вопрос контроля почтового импорта с повестки дня принятие законопроекта №9260 не снимает, подчеркнул он.

Тупальский отметил, что Украина не единственная страна, которая столкнулась с "галопирующим" развитием трансграничной интернет-торговли, которая меняет классическую модель международной цепи поставок и приводит к возникновению схем по минимизации таможенных платежей и налогов.

"Этот вопрос постоянно находится на повестке дня Всемирной таможенной организации", - отметил он.

Глава Киевской городской таможни привел данные, согласно которым ежегодно количество международных почтовых и экспресс-отправлений в Украину увеличивается на 20%-30%.

"В 2017 году таможенный пост "Специализированный", который обрабатывает международные почтовые и экспресс-отправления, оформил в общей сложности чуть менее 23,7 миллионов посылок. В этом году, по состоянию на конец октября – уже 30 миллионов посылок. Однако мы не в состоянии поддерживать такие же темпы роста для технического и кадрового обеспечения соответствующих таможенных подразделений, какие демонстрирует трансграничная интернет-торговля", - сказал он, добавив, что в вопросе контроля почтового импорта речь должна идти об изменении подходов в сторону аналитики и управления рисками.

Напомним, 8 ноября депутаты Верховной рады поддержали в первом чтении проект закона №9260, который меняет правила получения посылок из-за рубежа. Законопроект предусматривает снижение граничной стоимости посылки, которую можно ввезти без оплаты пошлин, со 150 до 100 евро с 1 июня 2019 года.

Весной 2018 года ГФС начала разработку программного продукта, с помощью которого мог бы осуществляться контроль международных почтовых и экспресс-отправлений.

Осенью стало известно, что почтовые операторы, в том числе "Укрпочта", не готовы к внедрению контроля за посылками. В частности, "Укрпочта" заявила, что с 1 января из-за этого может остановиться весь почтовый импорт.