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Питання компенсацій жертвам пожежі в Луганській області вирішимо завтра, - Шмигаль

Луганська область, Середа 08 липня 2020 оновлено 14:14
Питання компенсацій жертвам пожежі в Луганській області вирішимо завтра, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Прем'єр доручив підготувати попередній кошторис для виплат потерпілим

Уряд буде приймати питання про виділення компенсацій сім'ям, постраждалим в результаті лісових пожеж в Луганській області, в четвер, 9 липня. Органам місцевої влади та уряду було доручено підготувати попередній кошторис.

Про це на засіданні Кабінету міністрів повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Я сьогодні даю доручення представникам органів місцевої влади та уряду підготувати попередній кошторис для термінового виділення коштів постраждалим сім'ям. Кошти в резервному фонді є... Завтра на комісії ТЕБ та НС будемо приймати рішення про виділення грошей", - сказав Шмигаль.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що постраждалим в результаті пожежі можуть виділити в якості компенсацій 50 мільйонів гривень.

Нагадаємо, пожежа у Сєвєродонецьку Луганської області спалахнула 7 липня, станом на 8 липня, загинули п'ять людей, правоохоронці розглядають три версії виникнення пожежі.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, всі осередки займання повинні локалізувати до закінчення доби, 8 липня.

Крім цього РБК-Україна писало, що українська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську зажадала від бойовиків припинення вогню для ліквідації пожежі в Луганській області.

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Новини України ЛуганськпожежаКомпенсацияДенис Шмигаль
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