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Україна в ТКГ вимагає повного припинення вогню на Донбасі через пожежі

Сєвєродонецьк, Середа 08 липня 2020 оновлено 13:56
Україна в ТКГ вимагає повного припинення вогню на Донбасі через пожежі
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Андрій Єрмак виступив з заявою

Розпочалося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі. Українська сторона вимагає забезпечення встановлення повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі через пожежу в Луганській області.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Відповідну заяву зробив голова Офісу президента Андрій Єрмак, заявляючи про можливість поширення полум’я через посилення вітру та спекотну погоду.

"Вважаю, що на черговому засіданні ТКГ варто вкотре предметно розглянути питання встановлення режиму "тиші", адже нашим спільним завданням є недопущення нових людських жертв серед мирного населення", - сказав він.

Відзначимо, в Луганській області спалахнули пожежі. В результаті загинули вже 5 осіб. Вогонь знищив будинки людей. На місце події поїхав також президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, голова МВС Арсен Аваков заявив, що авіація вже приступила до гасіння лісових пожеж в Луганській області, проте розуміння з боку бойовиків відсутнє.

Раніше бойовики відмовилися надати режим "тиші" через пожежу під Сєвєродонецьком.

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