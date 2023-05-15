Европейский офис ВОЗ в Москве закроют и перенесут в Данию
В понедельник, 15 мая, на специальной сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения было решено закрыть Европейский офис ВОЗ в Москве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Украины Виктора Ляшко.
"Европейский офис ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями в Москве будет закрыт. Его функции будут перенесены в Копенгаген", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за соответствующее решение сегодня проголосовало абсолютное большинство государств-членов на специальной сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения.
Ляшко добавил, что Украина инициировала этот процесс еще в мае прошлого года.
"Сегодня Россия в очередной раз продемонстрировала свое истинное лицо, пытаясь затягивать процесс из-за манипуляций и коалиций с зависимыми от нее странами. Однако результат это не изменило. Никакие манипуляции не пройдут", - пояснил министр.
По его словам, закрытие офиса в Москве является первым успешным примером выхода представительства международной организации из РФ.
В мае прошлого года в Минздраве призвали прекратить членство РФ в исполнительном комитете Всемирной организации здравоохранения. Инициатива была выдвинута после обращения страны-агрессора в ВОЗ с отрицанием своей вины в смертях и расстрелах украинцев.
В прошлом году Министерство иностранных дел РФ направило в Думу список соглашений России с международными организациями для их возможной денонсации. При этом будет рассматриваться выход из Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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