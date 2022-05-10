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МОЗ просить припинити членство Росії у виконавчому комітеті ВООЗ

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Київ, Вівторок 10 травня 2022 13:51
МОЗ просить припинити членство Росії у виконавчому комітеті ВООЗ Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В МОЗ закликали припинити членство РФ у виконавчому комітеті Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ініціатива була висунута після звернення країни-агресора до ВООЗ із запереченням своєї вини у смертях та розстрілах українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МОЗ Віктора Ляшка під час спеціальної сесії Європейського регіонального комітету ВООЗ.

Як розповів Ляшко, країна-окупант у ВООЗ офіційно стверджує, що Україна нібито самостійно себе обстрілює, вбиває своїх жителів та знищує свої лікарні.

У зв'язку з чим він закликав:

  • припинити членство Росії у виконавчому комітеті ВООЗ;
  • обмежити вплив країни-агресора на прийняття рішень і навіть участь у голосуванні;
  • офіційно перенести офіс ВООЗ з неінфекційних хвороб з Москви до справжнього центру, навколо якого зараз об’єднались країни Східної Європи - Києва.

"Позиція України очевидна: країна-агресор, у якої руки по лікоть у крові, не може приймати рішень у сфері охорони здоров’я!" - зазначив Ляшко.

Раніше стало відомо, що 38 країн підписали резолюцію, яка передбачає перенесення з Москви офісу ВООЗ з профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями.

Нагадаємо, глава МОЗ Віктор Ляшко раніше вже закликав Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) припинити співпрацю з РФ.

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