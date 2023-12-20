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В ВОЗ допустили рост заболеваемости новым видом COVID-19: что о нем известно

Среда 20 декабря 2023 08:03
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В ВОЗ допустили рост заболеваемости новым видом COVID-19: что о нем известно Фото: в ВОЗ допустили рост заболеваемости новым видом COVID-19 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Всемирная организация здравоохранения допустила рост заболеваемости в Северном полушарии из-за появления нового варианта коронавируса JN.1. При этом в ВОЗ отметили, что риски более тяжелого протекания болезни с этим вариантом вируса невелики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В ВОЗ назвали штамм JN.1 таким, который "представляет интерес". В организации заверили, что существующие вакцины будут защищать от осложнений и смертельного исхода зараженных этим вариантом вируса.

Как передает агентство, Центры по контролю и профилактике заболеваний США ранее в декабре заявили, что штамм JN.1 составляет от 15 до 29% случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах по состоянию на 8 декабря. Впервые этот тип вируса был обнаружен в сентябре 2023 года.

Отмена статуса пандемии COVID

Напомним, 5 мая 2023 года председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о завершении действия чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, объявленной из-за коронавирусной инфекции в марте 2020 года.

Также сообщалось, что из-за спада уровня заболеваемости по меньшей мере около 215 миллионов доз вакцин против COVID-19, закупленных странами ЕС в разгар пандемии, остались неиспользованными.

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