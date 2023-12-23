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Заболеваемость COVID-19 в мире только за месяц выросла на 52%, - ВОЗ

Суббота 23 декабря 2023 13:20
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Заболеваемость COVID-19 в мире только за месяц выросла на 52%, - ВОЗ Фото: заболеваемость COVID-19 в мире только за месяц выросла на 52% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С 20 ноября по 17 декабря 2023 года уровень заболеваемости COVID-19 вырос на 52% по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

В течение прошлого 28-дневного периода было зарегистрировано более 850 тысяч новых случаев заболевания. В то же время количество летальных случаев уменьшилось на 8%, несмотря на то, что было зарегистрировано более 3 тысяч новых смертей.

По состоянию на 17 декабря в мире зарегистрировано более 772 миллионов подтвержденных случаев и почти семь миллионов смертей.

"За период с 13 ноября по 10 декабря 2023 года было зарегистрировано более 118 000 новых госпитализаций в связи с COVID-19 и более 1600 новых госпитализаций в отделение интенсивной терапии (ОИТ), что составляет общий рост на 23% и 51% соответственно среди стран, которые регулярно отчитывались в течение текущего и прошлого отчетных периодов", - пишет ВОЗ.

Коронавирус в Украине

Следует отметить, что ВОЗ официально отменила пандемию коронавируса в мире в мае 2023 года. В Украине также сняли ограничения и отменили карантин.

В ноябре главный государственный санитарный врач Игорь Кузин винтервью РБК-Украина рассказал, что в нашей стране зафиксировано 13 штаммов коронавируса.

Тем временем в Черновицкой области из-за превышения эпидемического уровня заболеваемости гриппом, простудой и коронавирусом могут ввести карантин.

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