ru ua
Чт, 02 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Нью-Йорку намагаються затримати озброєного чоловіка біля штаб-квартири ООН

Новость на русском →
Нью-Йорк, Четвер 02 грудня 2021 18:53
У Нью-Йорку намагаються затримати озброєного чоловіка біля штаб-квартири ООН Фото: у Нью-Йорку намагаються затримати озброєного чоловіка біля штаб-квартири ООН (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Нью-Йорку біля штаб-квартири ООН знаходиться озброєний чоловік. Поліція ввела спецоперацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP і поліцію Нью-Йорка.

"Штаб-квартира ООН оточена, через те, що на вулиці помічена озброєна людина", - йдеться в повідомленні.

У поліції попросили жителів і гостей міста уникати район 42-ї вулиці і 1-ї авеню.

"У зв'язку з поліцейським розслідуванням уникайте району 42-ї вулиці та 1-ї авеню. В околицях очікуються машини екстрених служб. Рух уздовж FDR Drive ускладнений. При русі в цьому районі використовуйте альтернативний маршрут", - йдеться в повідомленні.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Нью-Йорк
NEWS
На Донбасі внаслідок обстрілів поранили українського військового
На Донбасі внаслідок обстрілів поранили українського військового
DAILY
Штам "Омікрон". Чи небезпечна нова мутація вірусу та чого від неї чекати
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Штам "Омікрон". Чи небезпечна нова мутація вірусу та чого від неї чекати