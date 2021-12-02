У Нью-Йорку намагаються затримати озброєного чоловіка біля штаб-квартири ООН

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP і поліцію Нью-Йорка .

"Штаб-квартира ООН оточена, через те, що на вулиці помічена озброєна людина", - йдеться в повідомленні.

У поліції попросили жителів і гостей міста уникати район 42-ї вулиці і 1-ї авеню.

"У зв'язку з поліцейським розслідуванням уникайте району 42-ї вулиці та 1-ї авеню. В околицях очікуються машини екстрених служб. Рух уздовж FDR Drive ускладнений. При русі в цьому районі використовуйте альтернативний маршрут", - йдеться в повідомленні.