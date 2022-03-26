На Сумщині йдуть активні бої, окупанти знову бомбили Охтирку, - голова ОВА
У Сумській області в деяких районах тривають бої з російськими окупантами. Ворог продовжував обстрілювати передмістя Сум, а по Охтирці знову були здійснені авіаудари та бомбардування.
Про це 26 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.
Так, ситуація залишається напруженою і точаться бої в Конотопському районі, де активна фаза триває добу, в Охтирському та Сумському районах, йдуть бойові дії й у Тростянецькій громаді
"Тривають обстріли передмість Сум. Вдень (25 березня, - ред.) було бомбардування міста Охтирка. Знову великий вибух, знову бомба, знову великі руйнування. На жаль, Охтирка зазнає дуже серйозних втрат, і є таким об'єктом особливої уваги ворога та окупанта", - розповів він.
Живицький нагадав, що Охтирці указом президента було надано звання Місто-герой, і місцеві жителі з силами оборони не дали противнику захопити населений пункт, кілька разів виганяли російських окупантів, і "показали всій Україні, що таке означає для нас честь, совість, гідність, незалежність".
Глава Сумської ОВА також висловив "стриманий оптимізм" в плані швидкого звільнення низки громад в області, які наразі тимчасово захоплені військами РФ.
Нагадаємо, раніше голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в інтерв'ю РБК-Україна розповів про терор жителів області російськими окупантами та масштабах руйнувань.
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