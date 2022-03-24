В Росії заявили про нібито взяття Ізюму. В Харківській ОВА назвали це фейком
В Міністерстві оборони РФ заявили, що нібито взяли під контроль місто Ізюм. В Харківській ОВА назвали цю інформацію фейком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс та очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Представник Міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що ніби російські окупанти зранку 24 березня зайшли в Ізюм та взяли місто під контроль.
Проте Синєгубов назвав цю заяву фейковою і зазначив, що Ізюм залишається українським містом.
"Знову провокація від російських ЗМІ. Їм нічого не залишається, як брехати про нібито "перемоги". Бо про такі ганебні поразки, як під Ізюмом, навіть соромно сказати з пропагандистських екранів... Наші Збройні Сили України тримають свої позиції в цьому напрямку. Українська армія одразу атакує тих, хто хоча б робить спроби наблизитися до міста", - йдеться у повідомленні.
Керівник ОВА додав, що біля Ізюму концентруються російські війська, проте вони не просуваються вперед.
Раніше Олег Синєгубов повідомляв, що вчора російські окупанти обстріляли центр Харкова. Армія РФ запустила ракети "Калібр" з моря.
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