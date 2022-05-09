Збройні сили Китаю провели навчання недалеко від кордонів Тайваню

Минулого тижня Збройні сили Китаю провели ще один раунд навчань недалеко від кордонів Тайваню. Про це повідомила прес-служба народно-визвольної армії Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У заяві офіційного Пекіна йдеться, що військово-морські й військово-повітряні сили КНР проводили навчання з п'ятниці по неділю на сході та південному заході Тайваню. Навчання повинні були додатково перевірити й поліпшити спільну боєздатність декількох видів і родів військ.
У Міністерстві оборони Тайваню заявили, що в навчаннях були залучені бомбардувальники, винищувачі та протичовнові літаки. Минулого тижня Тайвань також проводив заздалегідь оголошені ракетні навчання біля свого південного і південно-східного узбережжя.
Раніше ми повідомляли, що військові стратеги Тайваню вивчають опір України і відсіч військам Росії, для удосконалення власної бойової тактики на випадок, якщо Китай почне силове захоплення острова.
Також повідомлялося, що Китай пригрозив військовими заходами для запобігання "незалежності" Тайваню. Так Пекін відреагував на рішення Пентагону продати Тайваню військові технології та обладнання на 95 млн доларів.
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