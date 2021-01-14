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В "Укроборонпромі" почали виробництво РК "Нептун" для Міноборони

Київ, Четвер 14 січня 2021 12:31
В "Укроборонпромі" почали виробництво РК "Нептун" для Міноборони
Фото: РК "Нептун" (rnbo.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Державне підприємство "Промінь", яке входить до складу "Укроборонпрому", розпочало виробництво ракетних комплексів "Нептун" на замовлення Міністерства оборони України. Контракт на поставку РК був підписаний наприкінці 2020 року.

Про це повідомив генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв в Facebook.

"Ознайомилися з ходом робіт по виготовленню берегових комплексів РК-360 МЦ "Нептун" за замовленням Міністерства оборони України, контракт з яким був укладений у грудні. Мова йде про виготовлення першого дивізіону для української армії - ВСУ отримають уніфіковані пускові установки, транспортні та транспортно-заряджаючі машини, а також пересувний командний пункт", - заявив Гусєв.

Нагадаємо, в кінці серпня 2020 року Міноборони взяло на озброєння Збройних сил України новий ракетний комплекс "Нептун".

Раніше РБК-Україна писало, що комплекси "Нептун" розмістять в південних областях країни.

Зазначимо, ракетний комплекс 360 МЦ "Нептун" призначений для ураження кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів і транспортів в будь-яких метеорологічних умовах і в будь-який час доби і року. Комплекс оснащений крилатими ракетами, здатними здійснювати політ на надмалих висотах. Дальність стрільби - до 300 км. Автоматичне визначення і захоплення цілі відбувається на відстані до 50 км.

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