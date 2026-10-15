"Они это начали": Путин цинично пообещал ответ Украине за удары по НПЗ

Страна-агрессор совсем "забыла" о так называемом энергетическом перемирии и нагло угрожает Украине ударами по гражданским объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора Владимира Путина, передает РИА Новости в Telegram.

Путин угрожает Украине

Диктатор заявил, что Украина продолжает бить по нефтепереработке России.

"Вчера они пытались ударить по каким-то НПЗ. Теперь они ударили по некоторым местам. Ничего существенного, но они продолжают", - говорит он.

Путин лживо заявил, что именно Украина начала первой бить по электронным маркетплейсам РФ.

"То же касается и электронных торговых платформ. Они сделали первый шаг. Мы начали отвечать", - говорит он, "забывая" о том, что Россия первой начала войну против Украины и первой применила воздушный террор против ее гражданской инфраструктуры.

Диктатор цинично пригрозил Украине, что ей не стоило начинать бить по России.

"Они начали. Не стоило начинать. Прежде чем сделать этот шаг, нужно было подумать о последствиях", - говорит он, обещая "ответ" на удары Украины.