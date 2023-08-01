"Они изверги, независимо от сферы". Харлан о поведении "нейтральных" россиян в спорте

32-летняя триумфатор Пекина-2008 поделилась мыслями о скандальном чемпионате мира по фехтованию в Милане. Там опытная фехтовальщица столкнулась с дисквалификацией из-за отказа пожать руку россияне Смирновой.

Харлан припомнила провокацию "нейтральной" уроженки РФ. Она после поражения от титулованной украинки осталась на площадке, ожидая рукопожатия соперницы.

"Как они действуют в спорте, доказывает, что они изверги. Неважно, в какой сфере они это делают. Они на войне изверги, как они пытают и убивают. Стреляют своими ракетами и так далее. Так же и здесь, нет исключений вообще" , – заявила Харлан.

Отдельно украинская фехтовальщица задела т. н. нейтральный статус россиян и белорусов По ее мнению, в 98% случаев о нейтральности атлетов из РФ речь не идет. Украинцы же должны выполнять работу функционеров и доказывать их нарушения.

"Это еще раз доказывает, хотя в международной федерации есть эта комиссия "нейтральности", которая смотрела на этот список, и как они не видели этого? Комиссия не работает, я это вижу. Если у Смирновой воюет брат, она это выставляет в Instagram". Это что такое? Разве это доказывает нейтральность?" – добавила украинка.

Что произошло с Ольгой Харлан на ЧМ-2023

Украинка на старте первенства планеты уверенно одолела россиянку Смирнову (15:7). Впрочем, после поединка она отказалась от традиционного ритуала – рукопожатия. Зато пообщалась с соперницей и покинула площадку.

Однако "нейтральная" спортсменка осталась и требовала дисквалифицировать Харлан. Судьи ее протест отклонили, поэтому опытная украинка прошла в следующий раунд. Однако организаторы соревнований дисквалифицировали Харлан за неуважение к оппонентке из РФ.

Впоследствии Международная федерация фехтования приостановила дисквалификацию украинки для участия в командных соревнованиях. Там сборная Украины дошла до полуфинала и добилась прогресса в рейтинге для квалификации на Олимпийские игры. МОК же персонально пригласил Харлан на соревнования.