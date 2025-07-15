У Зеленского в Белом доме появился неожиданный союзник, - The Times
Президент Украины Владимир Зеленский получил неожиданного союзника в Белом доме. Это не сам президент США, который на этой неделе утвердил поставку зенитных комплексов Patriot, а его супруга Мелания Трамп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его The Times.
Как стало известно, первая леди, родившаяся в бывшей Югославии, регулярно напоминает мужу о жертвах российских авиаударов по украинским городам.
В понедельник во время разговора в Овальном кабинете Дональд Трамп сказал: "Я прихожу домой и говорю первой леди: "Я сегодня говорил с Владимиром (Путиным), у нас был прекрасный разговор". А она отвечает: "Правда? А в это время снова удар по (украинскому) городу".
Влияние Мелании на решения Трампа
Это признание говорит о том, что 55-летняя Мелания оказывает на мужа куда большее политическое влияние, чем считалось ранее. В последнее время она часто находилась вне Вашингтона - в Мар-а-Лаго во Флориде и в Trump Tower в Нью-Йорке рядом с сыном Барроном, который учится в Нью-Йоркском университете.
В мае сообщалось, что с момента инаугурации мужа Мелания провела в Белом доме менее 14 дней. Ее интерес к войне в Украине можно объяснить происхождением - она родилась за "железным занавесом" в 1970 году и ранее не раз выражала уважение к Рональду Рейгану, президенту, который победил в холодной войне против варварских режимов.
Личное отношение к войне в Украине
Мелания часто говорит с сыном на словенском языке, а сама она и Баррон сохраняют паспорта стран ЕС. По словам журналистки и биографа Мэри Джордан, "симпатии Мелании к Украине неудивительны, ведь она выросла в бывшей Югославии, где России никогда не симпатизировали".
Джордан также добавила: "У нее больше опыта, чем у многих членов кабинета, когда дело доходит до того, чтобы донести свою позицию". Отец Мелании, Виктор Кнавс, которому 81 год, продолжает ездить в Словению, и потому она в курсе политических настроений в Европе.
"Ее родина полностью поддерживает Украину, и люди там в шоке от того, что США могли бы прекратить поставки оружия", - говорит Джордан.
Ранее выраженная позиция
Мелания уже проявляла публичное недовольство российской агрессией. В феврале 2022 года, когда Путин начал вторжение, Дональд Трамп называл его "умным" и "гением". Но Мелания в тот же месяц назвала убийства мирных жителей "ужасными" и "трагичными".
В посте на своей странице она обратилась к двум миллионам подписчиков с призывом пожертвовать деньги Красному Кресту и написала, что ее "мысли и молитвы" - "с украинским народом".
Ключевой голос в окружении Трампа
Перед возвращением в Белый дом Мелания два месяца изучала международную повестку, чтобы быть готовой к приему иностранных делегаций. Несмотря на наличие большого числа советников по вопросам безопасности и внешней политики, именно голос первой леди может оказаться решающим.
"Трамп слушает определенных людей по определенным вопросам", - говорит Джордан. "Он особенно слушает тех, кто действительно близок к нему. Особенно если у них фамилия Трамп".
Мелания Трамп родилась в городе Ново Место, который тогда был частью Югославии (сейчас - Словения). В прошлом она имела успешную карьеру модели. Американское гражданство Мелания получила в 2006 году. Они поженились в январе 2005 года, и для Дональда Трампа это уже третий брак.
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