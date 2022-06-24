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Білорусь оголосила навчання, силовики відпрацюють оборону мостів

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Мінськ, П'ятниця 24 червня 2022 18:41
Білорусь оголосила навчання, силовики відпрацюють оборону мостів Фото: білоруські силовики проведуть навчання (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

З 24 червня 2022 року в органах внутрішніх справ і внутрішніх військах Білорусі пройдуть навчання з охорони і оборони об'єктів на комунікаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

Як повідомили в МВС Білорусі, для перевірки готовності військ територіальної оборони під охорону візьмуть об'єкти на комунікаціях, у тому числі залізничні та автомобільні мости.

Також повідомляється, що на час перевірки на об'єктах, що охороняються, у громадян можуть перевіряти документи, а також оглядати речі і транспорт.

"Навчання сприяють підвищенню рівня підготовки підрозділів, забезпеченню громадської безпеки, захисту громадян, суспільства і держави, безпеки і суверенітету Білорусі від злочинних та інших протиправних посягань", - додали в МВС.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України вважає, що метою білоруських навчань є допомога Росії в повномасштабній війні.

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