Білорусь укріплює позиції на кордоні з Україною і країнами ЄС, - Мотузяник

Білоруські військові укріплюють оборонні позиції у районах, що межують з Україною і країнами Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони Олександра Мотузяника під час брифінгу .

"За даними ГУР, білоруські війська нарощують систему інженерно-фортифікаційного обладнання оборонних позицій у прикордонних з Україною, а також з країнами Європейського Союзу районах", - сказав він.

За словами Мотузяника, українська розвідка повідомляє, що з 22 червня по 1 липня військові комісаріати Гомельської області Білорусі проводять мобілізаційне навчання.

Спікер Міноборони додав, що зберігається загроза застосування окупантами ракетного озброєння з території Білорусі.