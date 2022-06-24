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Білорусь укріплює позиції на кордоні з Україною і країнами ЄС, - Мотузяник

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Білорусь, П'ятниця 24 червня 2022 15:27
Білорусь укріплює позиції на кордоні з Україною і країнами ЄС, - Мотузяник Фото: Олександр Мотузяник, речник Міноборони (armyinform com ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Білоруські військові укріплюють оборонні позиції у районах, що межують з Україною і країнами Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони Олександра Мотузяника під час брифінгу.

"За даними ГУР, білоруські війська нарощують систему інженерно-фортифікаційного обладнання оборонних позицій у прикордонних з Україною, а також з країнами Європейського Союзу районах", - сказав він.

За словами Мотузяника, українська розвідка повідомляє, що з 22 червня по 1 липня військові комісаріати Гомельської області Білорусі проводять мобілізаційне навчання.

Спікер Міноборони додав, що зберігається загроза застосування окупантами ракетного озброєння з території Білорусі.

Нагадаємо, Білорусь розмістила поруч з українським кордоном дерев'яні танки.

Окрім цього, на українсько-білоруському кордоні знаходиться близько 3,5-4 тисяч солдатів.

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Білорусь Олександр Мотузянік Міністерство оборони України
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