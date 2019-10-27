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У Хмельницькій області в ДТП загинула родина

Новини » Надзвичайні події    27.10.2019 - 14:11
У Хмельницькій області в ДТП загинула родина
Фото: на місці ДТП у Хмельницькій області (policia.Khmelnytskoi.oblasti)

В результаті ДТП загинули 3 людини

У Хмельницькій області в результаті зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинули 3 людини, серед жертв дитина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку місцевої поліції у Facebook.

За даними правоохоронців, вранці неділі, 27 жовтня, на автодорозі "Житомир-Чернівці" сталося зіткнення легкового автомобіля Volkswagen та вантажівки DAF. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула родина з трьох осіб та ще одна дитина травмувалася.

Зазначається, що жертвами ДТП стали 42-річний водій Volkswagen, його 39-річна дружина та 14-річна донька. Крім того, 10-річний син загиблих з травмами був госпіталізований, наразі його обстежують лікарі. Водій вантажівки за медичною допомогою не звертався.

"За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", - повідомили в поліції.

У Хмельницькій області в ДТП загинула родина

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівненській області сталося зіткнення вантажівки з пасажирським автобусом. В результаті ДТП другий водій, який перебував з правої частини автобуса, загинув на місці пригоди. Троє пасажирів автобуса були травмовані.

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