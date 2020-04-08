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У Сумській області у померлої жінки підтвердився коронавірус

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 14:35
У Сумській області у померлої жінки підтвердився коронавірус
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Прийшли результати лабораторного дослідження аналізів другої померлої з села Козацьке

У Сумській області у померлої в селі Козацьке Конотопського району жінки підтверджено інфікування коронавірусом. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

Як він зазначив, сьогодні прийшли результати лабораторного дослідження аналізів другої померлої з села Козацьке.

"Офіційно. Ми отримали остаточні результати лабораторного дослідження аналізів другої померлої з села Козацьке Конотопського району пані Грищенко О.М. від лабораторії МОЗ міста Києва. Коронавірус у неї підтвердився", - зазначив Семеніхін.

Нагадаємо, голова Кабінету міністрів України Денис Шмигаль заявив, що про послаблення карантину, введеного в країні через пандемію коронавірусу, можна говорити не раніше травня.

Разом з тим, Міністерство охорони здоров'я України заявляє, що питання скасування карантину буде коментувати не раніше, ніж через 10 днів.

Так, за минулу добу від коронавірусної хвороби померли ще сім українців.

Нагадаємо, станом на ранок 8 квітня в Україні 1668 заражених коронавірусом. Зокрема, за минулу добу зафіксували 206 нових випадків COVID-19 і ще 7 смертей.

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