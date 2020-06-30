У Волинській області коронавірус виявили у священика

В селі Кошів Луцького району Волинської області коронавірус виявили у священика, керівника церковного хору та касира церкви. За останню добу COVID-19 виявили у 57 людей.

Про це повідомили у Волинській ОДА.

У відомстві заявили, що зараз встановлюють коло контактних осіб. Про ці випадки повідомили голові сільради, надали необхідні рекомендації, проводять дезінфекційні заходи. У Волинській області всього підтвердили 2368 випадків коронавірусу.

Нагадаємо, раніше митрополит Вінницький і Барський Симеон заразився коронавірусом. COVID-19 у нього виявили під час планового лікування хронічної хвороби.

Як повідомлялося, 13 квітня Києво-Печерська лавра в зв'язку зі спалахом коронавірусу була закрита на карантин. Таке рішення було прийнято в зв'язку з більш 90 випадками коронавируса, виявленими в лаврі. В цілому в київській Лаврі на коронавірус захворіли понад 100 ченців, в тому числі її настоятель митрополит Павло.

В кінці квітня повідомлялося, що у Києво-Печерській лаврі від коронавірусу померли троє ченців.

Також РБК-Україна повідомляло, що наприкінці травня у трьох монастирях Києва, в тому числі й в Києво-печерській Лаврі, знято карантинні обмеження.

Зазначимо, за минулу добу в Україні зафіксували 706 нових випадків коронавірусу, з них найбільше у Львівській області, всього в регіоні найбільша кількість хворих - 5435.