У Києво-Печерській лаврі від коронавірусу померли 3 монахи

Фото: Києво-Печерська лавра (lavra.ua)

Наразі більшість священнослужителів одужали

У Києво-Печерській лаврі, де стався спалах коронавірусу, від захворювання померли троє монахів. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив митрополит Ніжинський та Прилуцький Климент.

За словами Климента, інфікування коронавірусом виявили у близько сотні людей на території лаври. Всього на території монастиря знаходяться близько 150-200 монахів.

"Три людини померло. Це монахи. Вони були госпіталізовані… Міністерство охорони здоров'я опублікувало дані, що захворіли близько 100 осіб (в лаврі - ред.). А скільки їх насправді, ми тестування не проводимо, всі дані у МОЗ. Ті дані, які відомі, це близько 100. Всього монахів в лаврі десь 150-200, але захворіли лише близько сотні", - розповів він.

При цьому, як стверджує митрополит, більшість осіб, які захворіли на COVID-19, вже одужали.

"Наразі можу сказати, що переважна більшість тих, хто захворів, вони вже одужали. В лікарні залишилось всього 3-4 людини", - заявив Климент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу в Києві коронавірус підтвердили ще в 9 священослужителів. Нові випадки зараження коронавірусом виявили у Києво-Печерській Лаврі, Покровському Голосіївському монастирі та у жіночому монастирі Святого Пантелеймона.