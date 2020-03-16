У Волинській обл. припинили спробу вивезення з України 50 тис. медичних масок

У Волинській області правоохоронці припинили спробу вивезення з України 50 тисяч медичних масок, заборону на їх вивезення встановлена у зв'язку з пандемією коронавірусу в Україні. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Вказано, що прокурори Ковельської місцевої прокуратури Волинської області спільно з митниками та прикордонниками на території пункту пропуску "Ягодин" затримали автомобіль, у якому виявили 50 тисяч респіраторних масок.

Так, заборона вивезення такого вантажу встановлена постановою Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 року у межах заходів щодо запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.

"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364-1 КК України). Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучений вантаж", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль анонсував, що в понеділок, 16 березня, в установи охорони здоров'я по всій Україні передадуть 10 млн медичних масок з огляду на пандемію коронавірусу.

Як писало РБК-Україна раніше, 13 березня в аеропорту "Бориспіль" правоохоронці блокували вивезення 1,5 тонни медичних масок.

Так, на час карантину через коронавируса в Україні уряд заборонив до 1 червня експорт товарів протиепідемічного призначення.