ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Аваков: з України намагалися вивезти 1,5 тонни медичних масок

Новини » Надзвичайні події     13.03.2020 - 12:01
Аваков: з України намагалися вивезти 1,5 тонни медичних масок
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Маски намагалися вивезти до Італії і ОАЕ

Сьогодні в аеропорту "Бориспіль" правоохоронці попередили вивезення 1,5 тонни медичних масок, експорт яких заборонений в рамках карантину в Україні через коронавірус. Про це на виїзному засіданні Кабінету міністрів заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, медичні маски намагалися вивезти до Італії і Об'єднаних Арабських Еміратів.

"Вранці заарештували в "Борисполі" вантаж, півтори тонни медичних масок, які прямували в Арабські Емірати і Рим", - заявив Аваков і додав, що маски конфіскували.

Нагадаємо, вчора був опублікований список заборонених для експорту товарів на час карантину. Зокрема, уряд заборонив вивезення медичних масок, рукавичок і захисного одягу. Карантин в Україні триватиме до 3 квітня, на цей період скасовано всі масові заходи, закриті навчальні заклади, а також призупинено авіасполучення з низкою країн з небезпечної епідемічною ситуацією.

Сьогодні у Чернівецькій області посилили карантин, місцева влада вирішила закрити спортивні комплекси, басейни, лазні та інші подібні заклади.

У Львові госпіталізували з підозрою на коронавірус ще однієї людини "Укроборонпром" перейшов на особливий режим роботи через коронавірус
Новини України карантинАрсен АваковКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся