Аваков: з України намагалися вивезти 1,5 тонни медичних масок

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Маски намагалися вивезти до Італії і ОАЕ

Сьогодні в аеропорту "Бориспіль" правоохоронці попередили вивезення 1,5 тонни медичних масок, експорт яких заборонений в рамках карантину в Україні через коронавірус. Про це на виїзному засіданні Кабінету міністрів заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, медичні маски намагалися вивезти до Італії і Об'єднаних Арабських Еміратів.

"Вранці заарештували в "Борисполі" вантаж, півтори тонни медичних масок, які прямували в Арабські Емірати і Рим", - заявив Аваков і додав, що маски конфіскували.

Нагадаємо, вчора був опублікований список заборонених для експорту товарів на час карантину. Зокрема, уряд заборонив вивезення медичних масок, рукавичок і захисного одягу. Карантин в Україні триватиме до 3 квітня, на цей період скасовано всі масові заходи, закриті навчальні заклади, а також призупинено авіасполучення з низкою країн з небезпечної епідемічною ситуацією.

Сьогодні у Чернівецькій області посилили карантин, місцева влада вирішила закрити спортивні комплекси, басейни, лазні та інші подібні заклади.