ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Закладам охорони здоров'я передадуть 10 млн медичних масок, - Шмигаль

Новини » Коронавірус     15.03.2020 - 17:45
Закладам охорони здоров'я передадуть 10 млн медичних масок, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

На складах також у наявності апарати для штучної вентиляції легень та дихальні апарати

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував, що у понеділок, 16 березня, в заклади охорони здоров’я по всій Україні передадуть 10 млн медичних масок через пандемію коронавірусу. Про це він написав у своєму Telegram.

За словами глави уряду, він особисто перевірив обласні медичні склади.

Закладам охорони здоров'я передадуть 10 млн медичних масок, - Шмигаль

"10 мільйонів медичних масок завтра передаємо в заклади охорони здоров’я по всій Україні! Сьогодні особисто перевірив обласні медичні склади, спільно з головним державним санітарним лікарем України Віктором Ляшком. На складах порядок", - запевнив прем'єр.

За його словами, ситуація на складах наступна:

  • Маски - 10 млн штук
  • Апарати для штучної вентиляції легень портативні - 69 шт.
  • Пульсоксиметри - 1350 од.
  • Дихальний апарат ручний силіконовий - 1180 од.
  • Насос інфузійний - 1330 од.
  • Концентратор кисневий - 34 од.

Шмигаль підкреслив, що в України є попередні домовленості з міжнародними партнерами про поставки до країни мільйонів масок та необхідного обладнання.

"Продовжуємо активно працювати з виробниками, постачальниками та продавцями масок та інших засобів індивідуального захисту з метою нормалізації ситуації в мережах аптек. Маємо попередні домовленості з міжнародними партнерами про поставки в Україну мільйонів масок та необхідного обладнання", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Херсоні 14 березня припинили спробу незаконного перевезення за кордон засобів індивідуального захисту, які заборонено експортувати. Зокрема, мова йде про респіраторні маски.

Як писало РБК-Україна раніше, 13 березня в аеропорту "Бориспіль" правоохоронці блокували вивезення 1,5 тонни медичних масок.

Так, на час карантину через коронавірус в Україні уряд заборонив до 1 червня експорт товарів протиепідемічного призначення.

Закрити заклади громадського харчування і обмежити поїздки по країні: що пропонують в Україні через коронавірус МОЗ отримав 12 нових повідомлень про підозру на коронавірус
Новини України маскаДенис ШмигальКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся