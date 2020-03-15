Закладам охорони здоров'я передадуть 10 млн медичних масок, - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

На складах також у наявності апарати для штучної вентиляції легень та дихальні апарати

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував, що у понеділок, 16 березня, в заклади охорони здоров’я по всій Україні передадуть 10 млн медичних масок через пандемію коронавірусу. Про це він написав у своєму Telegram.

За словами глави уряду, він особисто перевірив обласні медичні склади.

"10 мільйонів медичних масок завтра передаємо в заклади охорони здоров’я по всій Україні! Сьогодні особисто перевірив обласні медичні склади, спільно з головним державним санітарним лікарем України Віктором Ляшком. На складах порядок", - запевнив прем'єр.

За його словами, ситуація на складах наступна:

Маски - 10 млн штук

Апарати для штучної вентиляції легень портативні - 69 шт.

Пульсоксиметри - 1350 од.

Дихальний апарат ручний силіконовий - 1180 од.

Насос інфузійний - 1330 од.

Концентратор кисневий - 34 од.

Шмигаль підкреслив, що в України є попередні домовленості з міжнародними партнерами про поставки до країни мільйонів масок та необхідного обладнання.

"Продовжуємо активно працювати з виробниками, постачальниками та продавцями масок та інших засобів індивідуального захисту з метою нормалізації ситуації в мережах аптек. Маємо попередні домовленості з міжнародними партнерами про поставки в Україну мільйонів масок та необхідного обладнання", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Херсоні 14 березня припинили спробу незаконного перевезення за кордон засобів індивідуального захисту, які заборонено експортувати. Зокрема, мова йде про респіраторні маски.

Як писало РБК-Україна раніше, 13 березня в аеропорту "Бориспіль" правоохоронці блокували вивезення 1,5 тонни медичних масок.

Так, на час карантину через коронавірус в Україні уряд заборонив до 1 червня експорт товарів протиепідемічного призначення.