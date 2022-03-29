На Волині ППО знищила ворожу ракету

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Волинської ОВА Юрія Погуляйка.

За його словами, сьогодні на протязі дня було дві тривалі повітряні тривоги. Однак, на щастя вони завершились без наслідків.

Зазначається, що у небі над Волинню сили ППО знищили ракету.

"Хочу вкотре наголосити волинянам та мешканцям області - не ігноруйте повітряні тривоги. До офіційного відбою залишайтесь в укриттях. Як бачимо, ворог поводиться неадекватно. Після нищення стратегічних об’єктів, далеких від лінії боїв, маємо бути готовими до всього", - написав Погуляйко.