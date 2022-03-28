Окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі у Рівненській області

У Рівненській області російські окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської ОВА Віталія Коваля.

"Ворог завдав ракетного удару по Рівненській області. Це знову нафтобаза. На місце поїхали ДСНС та хімічна лабораторія. Тривога триває, перебувайте в укриттях", - сказав Коваль.

За його словами, російські окупанти завдали ракетного по нафтобазі у Рівненській області

Раніше ми повідомляли, що окупанти завдали ракетний удар по нафтобазі в Дубно.

Також ми писали, що на Волині збили ракети, випущені з Білорусі.

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