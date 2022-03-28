ru ua
Пн, 28 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі у Рівненській області

Новость на русском →
Рівненська область, Понеділок 28 березня 2022 21:27
Окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі у Рівненській області Окупнати завдали удару у Рівненській області (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Рівненській області російські окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської ОВА Віталія Коваля.

За його словами, російські окупанти завдали ракетного по нафтобазі у Рівненській області

"Ворог завдав ракетного удару по Рівненській області. Це знову нафтобаза. На місце поїхали ДСНС та хімічна лабораторія. Тривога триває, перебувайте в укриттях", - сказав Коваль.

Раніше ми повідомляли, що окупанти завдали ракетний удар по нафтобазі в Дубно.

Також ми писали, що на Волині збили ракети, випущені з Білорусі.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Рівненська область Вторгнення Росії до України
NEWS
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
DAILY
Міністр агрополітики Микола Сольський: про посівну, експорт продуктів та нестачу кадрів
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Міністр агрополітики Микола Сольський: про посівну, експорт продуктів та нестачу кадрів