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Найтепліший в історії: кліматологи підбили підсумки 2020 року в Києві

Київ, Вівторок 05 січня 2021 13:59
Найтепліший в історії: кліматологи підбили підсумки 2020 року в Києві
Фото: осінь у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За рік у Києві зафіксовано 36 температурних рекордів

Середньорічна температура 2020 року у Києві піднялась до 10,9 градусів тепла, що на 3,2 градусів перевищує кліматичну норму. Рік виявився рекордно теплим за всю історію спостережень з 1881 року.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначається в повідомленні, 11 місяців року мали суттєве перевищення середньомісячних температур, окрім травня, який виявився холоднішим за кліматичну норму. Особливо відзначились січень, лютий, березень, які мали найвищі відхилення від середньобагаторічних показників відповідно на 6,4, 6,7 та 5,8 градусів

Найхолодніше було 7 грудня 9,5 градусів морозу, найспекотніше - 1 вересня, коли температура у затінку сягнула 34,7 градусів тепла.

Загалом у 2020 році у Києві було зафіксовано 36 температурних рекордів, причому найбільше їх було у березні - 12.

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 580 мм, що відповідає 89% кліматичної норми. "Однак у часі вони розподілились дуже нерівномірно - понад дві місячні норми у травні та жовтні, а у липні та серпні їх кількість не перевищила половини кліматичної норми", - зазначили кліматологи.

Як повідомляло РБК-Україна, середньомісячна температура грудня 2020 року в Києві становила 0,5 градусів морозу, що на 1,8 градусів вище кліматичної норми.

Нагадаємо, у Києві наприкінці 2020 року оновлено декілька температурних рекордів. Синоптики фіксували максимальні температури за 140 років спостережень.

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