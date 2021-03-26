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Потепління до +15: з'явився прогноз погоди в Україні на суботу

Новость на русском → Україна, П'ятниця 26 березня 2021 16:54
Потепління до +15: з'явився прогноз погоди в Україні на суботу Фото: в Україні очікується тепла погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

В Україні в суботу, 27 березня, очікується тепла і сонячна погода. Температура повітря підніметься до +15.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз на суботу у всіх регіонах України

Потепління до +15: з'явився прогноз погоди в Україні на суботу

Згідно з прогнозом метеорологів, найтепліше завтра буде на заході України. Температура повітря вдень там досягатиме позначки у +13 +15 (за Цельсієм), вночі - від 0 до -2. В північній та центральній частині України вдень очікується 11-13 градусів тепла, вночі від 0 до -2. На Півдні та Сході вдень буде +10 +12, в Одеській області трохи тепліше - до 13 градусів тепла. Вночі можливі заморозки до -1.

У Криму температура повітря - 9-11 градусів тепла, вночі - від 1 градуса тепла до -1.

Прогноз на суботу у Києві та Київській області

Потепління до +15: з'явився прогноз погоди в Україні на суботу

У Києві, як і в інших регіонах України буде тепло та сонячно, температура повітря - 11-13 градусів тепла. В деяких районах Київської області температура повітря може досягати +14.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що у квітні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 8-11 градусів тепла, в горах 5-6 градусів тепла. Це близько до середніх багаторічних значень.

При цьому, за її словами, в найближчу суботу-неділю потеплішає ще на кілька градусів, у понеділок стовпчики термометрів трохи просядуть вниз.

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