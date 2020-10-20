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На Волині лісники завдали збитків державі на 17 млн гривень

Волинська область, Вівторок 20 жовтня 2020 15:29
На Волині лісники завдали збитків державі на 17 млн гривень
Фото: вирубка лісу (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

У Волинській області чиновники лісового господарства видавали лісорубні квитки без законних підстав. Через це державі завдано збиток у 17 мільйонів гривень.

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

Обвинувачені видавали дозвіл на вирубку лісу без затверджених лімітів на території заказників місцевого значення, які є об'єктами заповідного фонду. В результаті цього в зоні відбулася суцільна рубка дерев, яка завдала багатомільйонних збитків державі.

Зловмисники звинувачуються в правопорушення за ч.2 статті 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Справу надіслано до суду. Посадовим особам загрожує тюремний строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років.

У вересні повідомлялося, що на Закарпатті Служба безпеки України викрила дві схеми незаконної вирубки лісу на понад 3,5 млн гривень. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, в рамках якого посадовим особам повідомлено про підозру.

Нагадаємо, на початку жовтня на Волині співробітниця банку привласнювала гроші з рахунків клієнтів. За допомогою підробки документів вона заволоділа 370 тисячами гривень.

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