На Волині лісники завдали збитків державі на 17 млн гривень

Фото: вирубка лісу (РБК-Україна)

У Волинській області чиновники лісового господарства видавали лісорубні квитки без законних підстав. Через це державі завдано збиток у 17 мільйонів гривень.

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

Обвинувачені видавали дозвіл на вирубку лісу без затверджених лімітів на території заказників місцевого значення, які є об'єктами заповідного фонду. В результаті цього в зоні відбулася суцільна рубка дерев, яка завдала багатомільйонних збитків державі.

Зловмисники звинувачуються в правопорушення за ч.2 статті 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Справу надіслано до суду. Посадовим особам загрожує тюремний строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років.

У вересні повідомлялося, що на Закарпатті Служба безпеки України викрила дві схеми незаконної вирубки лісу на понад 3,5 млн гривень. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, в рамках якого посадовим особам повідомлено про підозру.

Нагадаємо, на початку жовтня на Волині співробітниця банку привласнювала гроші з рахунків клієнтів. За допомогою підробки документів вона заволоділа 370 тисячами гривень.