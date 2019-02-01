"Волиньгаз Збут": через скорочення субсидіантів борги клієнтів зростають

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Для уникнення відключення від газопостачання боржникам слід розрахуватися за спожитий газ

Скорочення за два останні роки в майже два рази субсидіантів серед жителів Волинської області призводить до пропорційного зростання неплатежів за газ. Борги за газ клієнтів "Волиньгаз Збуту" досягли 529 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зменшення отримувачів субсидій, яке збіглося з черговим здорожчанням газу (+24%) на сьогодні, є основною причиною загальної заборгованості жителів регіону. Вона вже сягнула майже 380 млн гривень.

"В опалювальному періоді на Волині за два роки на 60% зменшилась кількість отримувачів субсидій. Держава запровадила суворіші правила одержання субсидії – соціальний норматив зменшився із 5 до 4 куб. м, а в разі несплати за газ протягом двох місяців нарахування субсидії припиняється. До слова, зміни щодо субсидій стосуватимуться лише тих споживачів, хто почав їх оформляти цьогоріч", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, ще одне гостре питання стосовно субсидій стосується оплати обов’язкового платежу. За роз’ясненнями органів соціального захисту споживач повинен платити обов’язкову частку, якщо використовує газ. Згідно з Положенням, у разі якщо вартість фактично використаної послуги менша, ніж обов’язкова частка витрат на оплату цієї послуги, громадяни сплачують її фактичну вартість.

"Що стосується боргу інших категорій споживачів, то заходи з підтримки платіжної дисципліни дозволяють стримувати різке їх зростання. Боржники одержали від газовиків понад 20 тис. електронних повідомлень, з них – більше 3,5 тис. SMS, 5 тис. повідомлень за допомогою голосового меню IVR та понад 3,4 тис. дзвінків від менеджерів Coll center", - повідомили у прес-службі.

Торік товариство "Волиньгаз Збут" надіслало більше 53 тис. письмових повідомлень клієнтам-боржникам щодо припинення поставок газу. В порівнянні з 2017 роком ця цифра зросла на 20%. Найбільше попереджень отримали в Луцьку та Луцькому районі. В разі непогашення боргу після отримання повідомлення ТОВ "Волиньгаз Збут" припиняє поставки, ініціює відключення і стягує борг в судовому порядку.

"Наслідок неплатежів волинян за газ ставлять під загрозу постачання природного газу. А до чого це може призвести – яскравий приклад міста Кропивницького, де через борги змінили постачальника й така ситуація призвела до хаосу в розрахунках", - говорить директор ТОВ "Волиньгаз збут" Микола Тищук.

У прес-службі підкреслили, що для уникнення відключення від газопостачання боржникам слід розрахуватися за спожитий газ. Повторне приєднання до системи газопостачання можливе лише після повного погашення заборгованості та компенсації збитків, пов'язаних з припиненням та поновленням газопостачання. Споживачі мають право оформити розсточку щодо погашення боргу за природний газ.