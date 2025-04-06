Уолтц случайно добавил журналиста в закрытый чат из-за путаницы с контактами, - The Guardian

По данным издания, эта ошибка стала одной из нескольких, которые обнаружили во время внутреннего расследования Белого дома. Оно показало цепь упущений, которые начались еще во время предвыборной кампании 2024 года и оставались незамеченными до момента создания чата в прошлом месяце.

Проверка со стороны ИТ-отдела Белого дома выяснила, что Уолтц сохранил номер редактора Atlantic Джеффри Голдберга после того, как последний прислал электронное письмо кампании Дональда Трампа еще в октябре прошлого года.

Путаница с контактами

По словам трех информированных лиц, Голдберг обратился к кампании со статьей, которая критиковала Трампа за его отношение к раненым военнослужащим. Чтобы опровергнуть материал, кампания обратилась к Уолтцу.

Письмо Голдберга переслали тогдашнему спикеру кампании Брайану Хьюзу. Тот скопировал содержимое письма - включая подпись, где был указан номер телефона Голдберга - и вставил его в текстовое сообщение, которое отправил Уолтцу. Тот в конце концов не позвонил Голдбергу. Но, как оказалось, случайно сохранил его номер на своем iPhone под именем самого Хьюза, который сейчас является спикером Совета нацбезопасности США.

Функция iPhone

По словам представителей Белого дома, номер был сохранен по ошибке из-за функции "обновления предложений контактов" на iPhone Уолтца. Один из собеседников объяснил изданию, что это та функция, которая позволяет iPhone автоматически добавить неизвестный номер к уже существующему контакту, если алгоритм считает, что они связаны.

Ошибку не заметили до марта этого года, когда Уолтц пытался добавить в групповой чат Signal Хьюза, но вместо этого добавил номер Голдберга.