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Волонтери наближають перемогу України у війні. Звіт від VATRA та фонду "Олімпійське коло"

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Україна, Середа 24 серпня 2022 16:00
Волонтери наближають перемогу України у війні. Звіт від VATRA та фонду "Олімпійське коло" Фото: звіт волонтерів VATRA та "Олімпійське коло" про роботу у серпні
Автор: Дмитро Левицький

Волонтери по всій країні продовжують допомагати військовим і цивільним, щоб прискорити перемогу у війні з російськими окупантами.

РБК-Україна у День Незалежності розповідає про те, чим у серпні займалися волонтерські організації VATRA та "Олімпійське коло", з якими співпрацює видання.

У серпні громадська організація VATRA завдяки донатам небайдужих людей змогла закупити і передати:

  • зарядну станцію для ТрО 206, що біля 28-ї бригади (Херсонський напрямок);
  • генератор, мастило до генератора та балончики з газом (20 шт.) для 95-ї бригади на Сході;
  • три коліматори для військових на Запорізькому напрямку;
  • 30 нош для 73 центру спеціального призначення і 36 бригади морських піхотинців;
  • 10 саперних лопаток для миколаївських саперів;
  • 5 евакуаційний нош, 12 строп для військової частини А7306;
  • три форми для 37 полку зв’язку;
  • ліки в окупований Енергодар для місцевих жителів;
  • стабілізатори під гранати для скидання з дронів (80 шт.) 1 танковій бригаді, Гончарівському полігону, батальйону Кульчицького (30 шт.), ССО АЗОВ (50 шт.);
  • бійцям ССО А3ОВ - лопати, наколінники, аптечки, мотузки, одну плитоноску та РПС;
  • медикаменти в шпиталь Миколаєва, цивільному населенню на Сумщині;
  • аптечки для 24 бригади, артилеристів 44-ї бригади;
  • ліки прикордонникам Харківщини;
  • медичні ноші та медикаменти для ССО АЗОВ;
  • медикаменти для цивільного населення на Сумщину.

Наразі у VATRA триває збір допомоги за такими запитами:

  • 72 бригада - коптер Mavic 3-5 тисяч доларів;
  • бійцям Херсонського напрямку ще три зарядні станції - 160 тисяч гривень, та ще один коптер Mavic 3 (5 тисяч доларів);
  • 15 пар тактичних навушників для артилеристів Запорізького напрямку.

Реквізити для підтримки:
Рахунок ГО: UA173052990000026008015024247 ГО Ватра
PayPal: a.rokytna@gmail.com

Фото: звіт про роботу ГО VATRA

У серпні Благодійний Фонд "Олімпійське коло" також завдяки донатам небайдужих людей зміг закупити і передати:

  • 6 павербанків та 20 упаковок батарейок для 79 бригади (Херсонський напрямок);
  • 150 гемостатичних бинтів та Голки декомпресійні (50 штук);
  • шість біноклів та 3 монокуляри для військових, які на Донецькому напрямку;
  • 20 саперських лопаток для хлопців на Донецьк 56 бригада 1 стрілецький батальйон;
  • 30 комплектів військової форми "Британка";
  • 2 дефібрилятори хлопцям в військову частина А7354 Миколаївська область;
  • 4 медичних рюкзаки на Херсонський напрямок;
  • ліки в окупований Херсон для місцевих жителів;
  • 10 підсумок для гранат хлопцям з ВЧ А2802;
  • медикаменти для цивільного населення на Миколаївщині;
  • 200 продуктових наборів для переселенців в село Плющівка Баштанського району Миколаївської області.

Наразі триває збір допомоги за такими запитами:

  • 79 бригада - 2 прибори нічного бачення 3-6тисяч доларів;
  • бійцям з Херсонського напрямку 2 тепловізори - 140 тисяч гривень, та ще один коптер Mavic 3-5 тисяч доларів;
  • 20 пар тактичних берців для спецпідрозділу в Миколаївській області.

Реквізити для підтримки:
4731 2196 4025 0068, Приватбанк Безуглий Сергій
PayPal: Sergiybezuglyy@ukr.net +380937070481
PayPal: Olympiccircle@gmail.com +380937070481
На рахунок БФ "Олімпійське коло" (гривня, євро, долар)
ГРИВНЯ МФО: 328209 ЄДРПОУ: 44818535 IBAN: UA373510050000026005879147002

Реквізити для допомоги волонтерам з VATRA та фонду "Олімпійське коло" також знайдете за цим посиланням.

Фото: звіт про роботу фонду "Олімпійське коло"

Нагадаємо, VATRA та фонд "Олімпійське коло" є перевіреними волонтерськими структурами, з якими співпрацює РБК-Україна.

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