Волонтери наближають перемогу України у війні. Звіт від VATRA та фонду "Олімпійське коло"

Фото: звіт волонтерів VATRA та "Олімпійське коло" про роботу у серпні

Волонтери по всій країні продовжують допомагати військовим і цивільним, щоб прискорити перемогу у війні з російськими окупантами.

РБК-Україна у День Незалежності розповідає про те, чим у серпні займалися волонтерські організації VATRA та "Олімпійське коло", з якими співпрацює видання.

У серпні громадська організація VATRA завдяки донатам небайдужих людей змогла закупити і передати: зарядну станцію для ТрО 206, що біля 28-ї бригади (Херсонський напрямок);

генератор, мастило до генератора та балончики з газом (20 шт.) для 95-ї бригади на Сході;

три коліматори для військових на Запорізькому напрямку;

30 нош для 73 центру спеціального призначення і 36 бригади морських піхотинців;

10 саперних лопаток для миколаївських саперів;

5 евакуаційний нош, 12 строп для військової частини А7306;

три форми для 37 полку зв’язку;

ліки в окупований Енергодар для місцевих жителів;

стабілізатори під гранати для скидання з дронів (80 шт.) 1 танковій бригаді, Гончарівському полігону, батальйону Кульчицького (30 шт.), ССО АЗОВ (50 шт.);

бійцям ССО А3ОВ - лопати, наколінники, аптечки, мотузки, одну плитоноску та РПС;

медикаменти в шпиталь Миколаєва, цивільному населенню на Сумщині;

аптечки для 24 бригади, артилеристів 44-ї бригади;

ліки прикордонникам Харківщини;

медичні ноші та медикаменти для ССО АЗОВ;

медикаменти для цивільного населення на Сумщину. Наразі у VATRA триває збір допомоги за такими запитами: 72 бригада - коптер Mavic 3-5 тисяч доларів;

бійцям Херсонського напрямку ще три зарядні станції - 160 тисяч гривень, та ще один коптер Mavic 3 (5 тисяч доларів);

15 пар тактичних навушників для артилеристів Запорізького напрямку. Реквізити для підтримки:

Рахунок ГО: UA173052990000026008015024247 ГО Ватра

PayPal: a.rokytna@gmail.com Фото: звіт про роботу ГО VATRA У серпні Благодійний Фонд "Олімпійське коло" також завдяки донатам небайдужих людей зміг закупити і передати: 6 павербанків та 20 упаковок батарейок для 79 бригади (Херсонський напрямок);

150 гемостатичних бинтів та Голки декомпресійні (50 штук);

шість біноклів та 3 монокуляри для військових, які на Донецькому напрямку;

20 саперських лопаток для хлопців на Донецьк 56 бригада 1 стрілецький батальйон;

30 комплектів військової форми "Британка";

2 дефібрилятори хлопцям в військову частина А7354 Миколаївська область;

4 медичних рюкзаки на Херсонський напрямок;

ліки в окупований Херсон для місцевих жителів;

10 підсумок для гранат хлопцям з ВЧ А2802;

медикаменти для цивільного населення на Миколаївщині;

200 продуктових наборів для переселенців в село Плющівка Баштанського району Миколаївської області. Наразі триває збір допомоги за такими запитами: 79 бригада - 2 прибори нічного бачення 3-6тисяч доларів;

бійцям з Херсонського напрямку 2 тепловізори - 140 тисяч гривень, та ще один коптер Mavic 3-5 тисяч доларів;

20 пар тактичних берців для спецпідрозділу в Миколаївській області. Реквізити для підтримки:

4731 2196 4025 0068, Приватбанк Безуглий Сергій

PayPal: Sergiybezuglyy@ukr.net +380937070481

PayPal: Olympiccircle@gmail.com +380937070481

На рахунок БФ "Олімпійське коло" (гривня, євро, долар)

ГРИВНЯ МФО: 328209 ЄДРПОУ: 44818535 IBAN: UA373510050000026005879147002 Реквізити для допомоги волонтерам з VATRA та фонду "Олімпійське коло" також знайдете за цим посиланням. Фото: звіт про роботу фонду "Олімпійське коло"