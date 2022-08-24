Волонтеры приближают победу Украины в войне. Отчет от VATRA и фонда "Олимпийский круг"
Волонтеры по всей стране продолжают помогать военным и гражданским, чтобы ускорить победу в войне с российскими оккупантами.
РБК-Украина в День Независимости рассказывает о том, чем в августе занимались волонтерские организации VATRA и "Олимпийский круг", с которыми сотрудничает издание.
В августе общественная организация VATRA благодаря донатам неравнодушных людей смогла закупить и передать:
- зарядную станцию для ТрО 206, которая возле 28-й бригады (Херсонское направление);
- генератор, масло к генератору и баллончики с газом (20 шт.) для 95-й бригады на Востоке;
- три коллиматора для военных на Запорожском направлении;
- 30 носилок для 73 центра специального назначения и 36 бригады морских пехотинцев;
- 10 саперных лопаток для николаевских саперов;
- 5 эвакуационный носилок, 12 строп для воинской части А7306;
- три формы для 37 полка связи;
- лекарства в оккупированный Энергодар для местных жителей;
- стабилизаторы под гранаты для сброса с дронов (80 шт.) 1 танковой бригаде, Гончаровскому полигону, батальону Кульчицкого (30 шт.), ССО АЗОВ (50 шт.);
- бойцам ССО А3ОВ - лопаты, наколенники, аптечки, веревки, одну плитоноску и РПС;
- медикаменты в госпиталь Николаева, гражданскому населению в Сумской области;
- аптечки для 24 бригады, артиллеристов 44-й бригады;
- лекарства пограничникам Харьковской области;
- медицинские носилки и медикаменты для ССО АЗОВ;
- медикаменты для гражданского населения в Сумской области.
Сейчас в VATRA продолжается сбор помощи по таким запросам:
- 72 бригада - коптер Mavic 3-5 тысяч долларов;
- бойцам Херсонского направления еще три зарядные станции - 160 тысяч гривен, и еще один коптер Mavic 3 (5 тысяч долларов);
- 15 пар тактических наушников для артиллеристов Запорожского направления.
Реквизиты для поддержки:
Счет ГО: UA173052990000026008015024247 ГО Ватра
PayPal: a.rokytna@gmail.com
Фото: отчет о работе ГО VATRA
В августе благотворительный Фонд "Олимпийский круг" также благодаря донатам неравнодушных людей смог закупить и передать:
- 6 павербанков и 20 упаковок батареек для 79 бригады (Херсонское направление);
- 150 гемостатических бинтов и иглы декомпрессионные (50 штук);
- шесть биноклей и 3 монокуляра для военных, которые на Донецком направлении;
- 20 саперских лопаток для ребят на Донецк 56 бригада 1 стрелковый батальон;
- 30 комплектов военной формы "Британка";
- 2 дефибриллятора ребятам в воинскую часть А7354 Николаевская область;
- 4 медицинских рюкзака на Херсонское направление;
- лекарства в оккупированный Херсон для местных жителей;
- 10 подсумок для гранат ребятам из ВЧ А2802;
- медикаменты для гражданского населения в Николаевской области;
- 200 продуктовых наборов для переселенцев в село Плющевка, Баштанского района, Николаевской области.
Сейчас идет сбор помощи по таким запросам:
- 79 бригада-2 прибора ночного видения 3-6тысяч долларов;
- бойцам из Херсонского направления 2 тепловизора - 140 тысяч гривен, и еще один коптер Mavic 3-5 тысяч долларов;
- 20 пар тактических берцов для спецподразделения в Николаевской области.
Реквизиты для поддержки:
4731 2196 4025 0068, Приватбанк Безуглый Сергей
PayPal: Sergiybezuglyy@ukr.net +380937070481
PayPal: Olympiccircle@gmail.com +380937070481
На счет БФ "Олимпийский круг" (гривна, евро, доллар)
ГРИВНА МФО: 328209 ЕГРПОУ: 44818535 IBAN: UA373510050000026005879147002
Реквизиты для помощи волонтерам из VATRA и Фонда "Олимпийский круг" также найдете по этой ссылке.
Фото: отчет о работе фонда "Олимпийский круг"
Напомним, VATRA и фонд "Олимпийский круг" являются проверенными волонтерскими структурами, с которыми сотрудничает РБК-Украина.
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