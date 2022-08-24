Волонтеры приближают победу Украины в войне. Отчет от VATRA и фонда "Олимпийский круг"

Фото: отчет волонтеров VATRA и "Олимпийский круг" о работе в августе

Волонтеры по всей стране продолжают помогать военным и гражданским, чтобы ускорить победу в войне с российскими оккупантами.

РБК-Украина в День Независимости рассказывает о том, чем в августе занимались волонтерские организации VATRA и "Олимпийский круг", с которыми сотрудничает издание.

В августе общественная организация VATRA благодаря донатам неравнодушных людей смогла закупить и передать: зарядную станцию для ТрО 206, которая возле 28-й бригады (Херсонское направление);

генератор, масло к генератору и баллончики с газом (20 шт.) для 95-й бригады на Востоке;

три коллиматора для военных на Запорожском направлении;

30 носилок для 73 центра специального назначения и 36 бригады морских пехотинцев;

10 саперных лопаток для николаевских саперов;

5 эвакуационный носилок, 12 строп для воинской части А7306;

три формы для 37 полка связи;

лекарства в оккупированный Энергодар для местных жителей;

стабилизаторы под гранаты для сброса с дронов (80 шт.) 1 танковой бригаде, Гончаровскому полигону, батальону Кульчицкого (30 шт.), ССО АЗОВ (50 шт.);

бойцам ССО А3ОВ - лопаты, наколенники, аптечки, веревки, одну плитоноску и РПС;

медикаменты в госпиталь Николаева, гражданскому населению в Сумской области;

аптечки для 24 бригады, артиллеристов 44-й бригады;

лекарства пограничникам Харьковской области;

медицинские носилки и медикаменты для ССО АЗОВ;

медикаменты для гражданского населения в Сумской области. Сейчас в VATRA продолжается сбор помощи по таким запросам: 72 бригада - коптер Mavic 3-5 тысяч долларов;

бойцам Херсонского направления еще три зарядные станции - 160 тысяч гривен, и еще один коптер Mavic 3 (5 тысяч долларов);

15 пар тактических наушников для артиллеристов Запорожского направления. Реквизиты для поддержки:

Счет ГО: UA173052990000026008015024247 ГО Ватра

PayPal: a.rokytna@gmail.com Фото: отчет о работе ГО VATRA В августе благотворительный Фонд "Олимпийский круг" также благодаря донатам неравнодушных людей смог закупить и передать: 6 павербанков и 20 упаковок батареек для 79 бригады (Херсонское направление);

150 гемостатических бинтов и иглы декомпрессионные (50 штук);

шесть биноклей и 3 монокуляра для военных, которые на Донецком направлении;

20 саперских лопаток для ребят на Донецк 56 бригада 1 стрелковый батальон;

30 комплектов военной формы "Британка";

2 дефибриллятора ребятам в воинскую часть А7354 Николаевская область;

4 медицинских рюкзака на Херсонское направление;

лекарства в оккупированный Херсон для местных жителей;

10 подсумок для гранат ребятам из ВЧ А2802;

медикаменты для гражданского населения в Николаевской области;

200 продуктовых наборов для переселенцев в село Плющевка, Баштанского района, Николаевской области. Сейчас идет сбор помощи по таким запросам: 79 бригада-2 прибора ночного видения 3-6тысяч долларов;

бойцам из Херсонского направления 2 тепловизора - 140 тысяч гривен, и еще один коптер Mavic 3-5 тысяч долларов;

20 пар тактических берцов для спецподразделения в Николаевской области. Реквизиты для поддержки: 4731 2196 4025 0068, Приватбанк Безуглый Сергей

PayPal: Sergiybezuglyy@ukr.net +380937070481

PayPal: Olympiccircle@gmail.com +380937070481

На счет БФ "Олимпийский круг" (гривна, евро, доллар)

ГРИВНА МФО: 328209 ЕГРПОУ: 44818535 IBAN: UA373510050000026005879147002 Реквизиты для помощи волонтерам из VATRA и Фонда "Олимпийский круг" также найдете по этой ссылке. Фото: отчет о работе фонда "Олимпийский круг"