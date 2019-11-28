У волонтерки Звіробій проводять обшуки

Правоохоронці проводили обшуки в квартиру волонтера Марусі Звіробій. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на її Facebook.

На відео людина, яка називає себе слідчим Госсбюро розслідувань Ігорем Ковізой. Він повідомив про присутність оперативних співробітників Служби безпеки і представників спецпідрозділу "Альфа".

"Для забезпечення безпеки присутні оперативні співробітники СБУ і представники спецпідрозділу "Альфа". Я слідчий Державного бюро розслідувань Ковіза Ігор Анатолійович. В даний час починаємо слідчі дії - обшук. Постанова вам вручена, ознайомтеся, будь ласка", - сказав слідчий.

Слідчий заявив про необхідність віддати мобільний телефон і мобільні телефони всіх учасників.

Раніше повідомлялось, що справа народного депутата від "Європейської солідарності" Софії Фединої, яка разом з волонтеркою Звіробій розкритикувала спілкування президента Володимира Зеленського з добровольцями, буде розслідуватися Державним бюро розслідувань. ГПУ відкрила проти неї кримінальне провадження.

Звіробій та Федина висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

РБК-Україна писало, що 26 жовтня Володимир Зеленський відправився в прифронтовій Золоте-4 на зустріч з добровольцями ООС. Одна з його реплік на адресу ветерана обернулася всеукраїнським скандалом.