ua en ru
Пн, 12 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Очень любил Украину". Умер известный волонтер из Мариуполя Даниил Ковжун

Понедельник 12 августа 2024 15:36
UA EN RU
"Очень любил Украину". Умер известный волонтер из Мариуполя Даниил Ковжун Даниил Ковжун (фото: Facebook/Daniel Kovzhun)
Автор: Василина Копытко

11 августа скончался известный волонтер и активист из Мариуполя Даниил Ковжун. У мужчины остановилось сердце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию жены Светланы Гречехи в Faebook.

Что известно о Даниле Ковжуне

Даниил начал волонтерить в 2014 году и в течение 10 лет активно занимался помощью военным, неоднократно ездил в зону проведения боевых действий.

"У Данила остановилось сердце, он ушел в засветы. Спасибо за то, что у нас было столько любви, счастья, жизни. Люблю. Вся семья безутешна. Дату, время и место прощания мы сообщим потом", - написала Светлана.

&quot;Очень любил Украину&quot;. Умер известный волонтер из Мариуполя Даниил КовжунДаниил Ковжун и Светлана Гречуха (фото: Facebook/Svetlana Grechukha)

На сообщение о смерти Даниила отреагировали другие волонтеры.

"У меня просто нет слов. Ну как так? Эх, друг, присматривай за нами", - написал писатель и волонтер Руслан Горовой и поделился общим фото с Даниилом.

&quot;Очень любил Украину&quot;. Умер известный волонтер из Мариуполя Даниил КовжунДаниил Ковжун и Руслан Горовой (фото: Facebook/Ruslan Gorovyi)

Также своими воспоминаниями о Ковжуне поделилась волонтер Леся Литвинова.

"Без тебя на этой земле будет грустно. Мы до последнего верили, что ты справишься и с этим. Присматривай с небес за своими. Им будет сложно. И нам будет сложно…", - написала Литвинова.

&quot;Очень любил Украину&quot;. Умер известный волонтер из Мариуполя Даниил КовжунДаниил Ковжун (фото: Facebook/Леся Литвинова)

"Мы познакомились еще в бурном 2014 году. Тогда Даниил стал коммуникатором между нашим батальоном и художником, который создал шеврон для Добровольческого батальона "Донбасс". Спасибо, что ты был. Ты навсегда останешься в наших воспоминаниях таким целеустремленным, улыбчивым, вдохновенным, творческим и исполненным любви к Украине", - написала Наталья Веселова из батальона "Донбасс".

&quot;Очень любил Украину&quot;. Умер известный волонтер из Мариуполя Даниил КовжунДаниил Ковжун, 28 февраля 2022 года, Мариуполь (фото: Facebook/Daniel Kovzhun)

Пока о дате и месте прощания с Даниилом Ковжуном не сообщают.

Читайте также о том, что на войне погиб командир воинской части подполковник ВСУ Олег Пигулевский.

Раньше мы писали о том, что на фронте погиб известный шеф-повар Сергей Пантак.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Волонтеры Умер
NEWS
"Прорыв" в Курской области расширяется: карты боевых действий
"Прорыв" в Курской области расширяется: карты боевых действий
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев