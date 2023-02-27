Волонтеры передали разведывательные дроны для 72-й ОМбр им. Черных Запорожцев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя штаба Артура Палатного в Facebook .

"Это дополнительные глаза, которые помогут нашим защитникам получать полную информацию о местоположении врага. И точно наводить артиллерию на места скопления техники и живой силы противника. Коптеры отправятся на Угледарское направление, которое устойчиво обороняет 72-я бригада. Сейчас это один из самых горячих участков. фронта", - заявил Палатный.

Он также выразил уверенность, что дроны помогут защитникам быстрее освобождать нашу землю от оккупантов и сохранят жизнь многих воинов.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала одному из подразделений разведки внедорожник Jeep Grand Cherokee, а другому - микроавтобус Mercedes Sprinter.

Также в рамках проекта "Тепло на фронт" волонтеры "Украинской команды" снабдили более 30 000 военных индивидуальными наборами для обогрева.