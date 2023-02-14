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Волонтеры передали подшлемники для бойцов Голосеевского отряда ГСЧС, - Палатный

Фото: Артур Палатный (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал современные огнестойкие подшлемники украинского производства всем спасателям Голосеевского района города Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя волонтерского штаба Артура Палатного в Facebook .

"Сегодня "Украинская команда" передает новые подшлемники для киевских спасателей. Такой подшлемник получит каждый спасатель Голосеевского подразделения ГСЧС. Эти подшлемники огнестойки, поэтому сохранят жизнь и здоровье наших героев-огнеборцев. Кстати, это продукция украинского производителя", - заявил Палат. .

Напомним, ранее Владимир Кличко и "Украинская команда" передали шлемы пилотам 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.

Также волонтеры снабдили комплектами зимней формы разведчиков 130-го батальона территориальной обороны города Киева, а другому подразделению разведки передали многофункциональный автомобиль Mercedes Sprinter.

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ГСЧС