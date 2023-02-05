Волонтеры "Украинской команды" передали шлемы для пилотов 18-й бригады армейской авиации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу волонтеров в Facebook .

"Война, которую развязала Россия, это наступление тирании на демократический мир. И Украина сегодня защищает не только свою землю и независимость. Она защищает границы свободного мира. Поэтому наши европейские друзья помогают нашим военным оружием и амуницией. А волонтеры делают все необходимое, чтобы аккумулировать поддержку и помогать нашим защитникам на передовой", - подчеркнул Кличко.

Руководитель волонтерского штаба Артур Палатный также отметил, что помощь военным - приоритет в работе "Украинской команды".

"Украинская команда" помогла отдельной 18-й бригаде армейской авиации благодаря Владимиру Кличко. По запросу пилотов он доставил из-за границы самые современные авиационные шлемы для наших защитников, которые крайне необходимы для более эффективного управления вертолетом и безопасности экипажа. Ведь Владимир сам имеет лицензию, руководит вертолетом и хорошо разбирается в этом деле. Будем надеяться, что эти шлемы помогут сохранить жизнь и здоровье нашим бойцам - тем героям, которые сегодня на передовой уничтожают врага", - добавил Палатный.

Напомним, ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала одному из подразделений 130-го батальона территориальной обороны города Киева комплекты новой зимней формы для разведчиков, а центру специальных операций - 14 дронов-камикадзе.

Также в рамках проекта "Тепло на фронт" волонтеры передали на передовую более 22 000 индивидуальных наборов для обогрева бойцов.