Волонтеры передали разведчикам автомобиль Mercedes Sprinter, - Палатный

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя штаба Артура Палатного в Facebook .

"Для нас основная задача - помогать нашим героям, нашим воинам на передовой. Сегодня "Украинская команда" передает разведчикам автомобиль Mercedes Sprinter, который может выполнять мультифункциональные задачи", - сообщил Палатный.

Mercedes Sprinter - автомобиль многопрофильного использования, который поможет разведчикам лучше выполнять боевые задачи и спасать жизнь бойцов, отмечают в волонтерском штабе.

Напомним, ранее "Украинская команда" вместе с Владимиром Кличко передали 18-й отдельной бригаде армейской авиации им. Игорь Сикорский современные шлемы для пилотов.

Также сообщалось, что одно из подразделений 130-го батальона терробороны г. Киева получило от "Украинской команды" комплекты новой зимней формы для разведчиков наивысшего, 7-го уровня утепления.