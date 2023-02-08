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Волонтеры передали разведчикам автомобиль Mercedes Sprinter, - Палатный

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Среда 08 февраля 2023 15:48
Волонтеры передали разведчикам автомобиль Mercedes Sprinter, - Палатный Фото: Артур Палатный (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал одному из подразделений разведки микроавтобус Mercedes Sprinter.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя штаба Артура Палатного в Facebook.

"Для нас основная задача - помогать нашим героям, нашим воинам на передовой. Сегодня "Украинская команда" передает разведчикам автомобиль Mercedes Sprinter, который может выполнять мультифункциональные задачи", - сообщил Палатный.

Mercedes Sprinter - автомобиль многопрофильного использования, который поможет разведчикам лучше выполнять боевые задачи и спасать жизнь бойцов, отмечают в волонтерском штабе.

Напомним, ранее "Украинская команда" вместе с Владимиром Кличко передали 18-й отдельной бригаде армейской авиации им. Игорь Сикорский современные шлемы для пилотов.

Также сообщалось, что одно из подразделений 130-го батальона терробороны г. Киева получило от "Украинской команды" комплекты новой зимней формы для разведчиков наивысшего, 7-го уровня утепления.

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