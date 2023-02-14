Волонтери передали підшоломники для бійців Голосіївського загону ДСНС, - Палатний

Волонтерський штаб "Українська команда" передав сучасні вогнестійкі підшоломники українського виробництва для всіх рятувальників Голосіївського району міста Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника волонтерського штабу Артура Палатного в Facebook.
"Сьогодні "Українська команда" передає нові підшоломники для київських рятувальників. Такий підшоломник отримає кожен рятувальник Голосіївського підрозділу ДСНС. Ці підшоломники вогнестійкі, тож збережуть життя і здоров’я наших героїв-вогнеборців. До речі, це продукція українського виробника", - заявив Палатний.
Нагадаємо, раніше Володимир Кличко та "Українська команда" передали шоломи пілотам 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського.
Також волонтери забезпечили комплектами зимової форми розвідників 130-го батальйону територіальної оборони міста Києва, а іншому підрозділу розвідки передали багатофункціональний автомобіль Mercedes Sprinter.
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